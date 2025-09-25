Медведєв істерично погрожує Україні та США на тлі заяви Зеленського

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, колишній президент Дмитро Медведєв відповів погрозою на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що кремлівські чиновники повинні знати, де найближче бомбосховище.
Головні тези:
- Медведєв погрожує відповіддю Україні та нагадує США про можливе застосування силових дій Росією.
- Зеленський отримав підтримку від президента США стосовно ударів по російських цілях.
- Медведєв намагається відповісти на заяву Зеленського про бомбосховища та загострює конфліктну ситуацію.
Медведєв накинувся з погрозами на Зеленського і США
У своїй заяві, яку цитують російські ЗМІ, експрезидент країни-агресорки сказав, що "Росія може застосувати таку зброю, від якої бомбосховище не допоможе".
Він додав, що і "американцям про це слід пам'ятати".
Як відомо, Зеленський в інтерв'ю Axios розповів, що він має "чітку підтримку" президента США Дональда Трампа щодо ударів по російських цілях, зокрема по енергетичній інфраструктурі та підприємствах, які виробляють зброю.
Також він натякнув, що і "центри російської влади, такі як Кремль, є важливими на столі переговорів".
