Медведєв істерично погрожує Україні та США на тлі заяви Зеленського
Категорія
Світ
Дата публікації

Медведєв істерично погрожує Україні та США на тлі заяви Зеленського

Медведєв
Джерело:  online.ua

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, колишній президент Дмитро Медведєв відповів погрозою на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що кремлівські чиновники повинні знати, де найближче бомбосховище.

Головні тези:

  • Медведєв погрожує відповіддю Україні та нагадує США про можливе застосування силових дій Росією.
  • Зеленський отримав підтримку від президента США стосовно ударів по російських цілях.
  • Медведєв намагається відповісти на заяву Зеленського про бомбосховища та загострює конфліктну ситуацію.

Медведєв накинувся з погрозами на Зеленського і США

У своїй заяві, яку цитують російські ЗМІ, експрезидент країни-агресорки сказав, що "Росія може застосувати таку зброю, від якої бомбосховище не допоможе".

Він додав, що і "американцям про це слід пам'ятати".

Як відомо, Зеленський в інтерв'ю Axios розповів, що він має "чітку підтримку" президента США Дональда Трампа щодо ударів по російських цілях, зокрема по енергетичній інфраструктурі та підприємствах, які виробляють зброю.

Також він натякнув, що і "центри російської влади, такі як Кремль, є важливими на столі переговорів".

Вони повинні знати, де знаходяться бомбосховища. Їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, їм це буде потрібно в будь-якому разі. Вони повинні знати, що ми в Україні щодня будемо відповідати. Якщо вони атакують нас — ми їм відповімо, — сказав Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Медведєв лютує через використання Британією заморожених активів РФ для допомоги ЗСУ
Медведєв
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Медведєв цинічно накинувся на Фінляндію та країни Балтії через допомогу Україні
Медведєв
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Медведєв істерично пообіцяв країнам НАТО війну проти Росії — в чому причина
Медведєв

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?