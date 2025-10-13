Медведєв цинічно пригрозив США "ядерною відповіддю РФ" через ракети Tomahawk для України

У відповідь на заяву президента США Дональда Трампа про готовність відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв нагадав, що РФ може застосувати ядерну зброю нібито як "відповідь на агресію".

Медведєв відкрито погрожує США ядерним ударом

Російський чиновник відреагував на слова Трампа, який сказав, що якщо Путін не закінчить війну в Україні, то "для нього це погано скінчиться". Медведєв звернув увагу, що це вже не вперше.

Зі свого боку Медведєв заявив, що постачання ракет Tomahawk "може скінчитися погано для всіх, і насамперед — для самого Трампа".

Сто разів було сказано в зрозумілій навіть для зоряно-смугастого дядечка формі, що відрізнити ядерне виконання "Томагавків" від звичайного в польоті неможливо. Пуск їх здійснюватиме не бандерівський Київ, а саме США. Читай: Трамп. Як відповідати Росії? Ото ж бо! Залишається сподіватися, що це чергова порожня погроза, викликана затяжними переговорами з накокаїненим клоуном. На кшталт відправки атомних підводних човнів ближче до Росії. Ну ви знаєте, як це буває: підводний човен сплив у степах України.

Нагадаємо, що 11 жовтня Зеленський говорив телефоном із Трампом. За даними медіа, однією з тем розмови стала можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.

У Кремлі заявили, що тема можливого постачання Україні крилатих ракет Tomahawk викликає у Росії "серйозну стурбованість". Поширити

12 жовтня Зеленський вдруге за два дні провів телефонну розмову з Трампом.