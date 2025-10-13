Медведєв цинічно пригрозив США "ядерною відповіддю РФ" через ракети Tomahawk для України

У відповідь на заяву президента США Дональда Трампа про готовність відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв нагадав, що РФ може застосувати ядерну зброю нібито як "відповідь на агресію".
Головні тези:
- Медведєв нагадав про можливе застосування РФ ядерної зброї у відповідь на можливе постачання ракет Tomahawk для України від США.
- Тема можливого постачання Україні ракет Tomahawk викликає серйозну стурбованість у Росії та може мати вплив на припинення війни.
Медведєв відкрито погрожує США ядерним ударом
Російський чиновник відреагував на слова Трампа, який сказав, що якщо Путін не закінчить війну в Україні, то "для нього це погано скінчиться". Медведєв звернув увагу, що це вже не вперше.
Зі свого боку Медведєв заявив, що постачання ракет Tomahawk "може скінчитися погано для всіх, і насамперед — для самого Трампа".
Сто разів було сказано в зрозумілій навіть для зоряно-смугастого дядечка формі, що відрізнити ядерне виконання "Томагавків" від звичайного в польоті неможливо. Пуск їх здійснюватиме не бандерівський Київ, а саме США. Читай: Трамп. Як відповідати Росії? Ото ж бо! Залишається сподіватися, що це чергова порожня погроза, викликана затяжними переговорами з накокаїненим клоуном. На кшталт відправки атомних підводних човнів ближче до Росії. Ну ви знаєте, як це буває: підводний човен сплив у степах України.
Нагадаємо, що 11 жовтня Зеленський говорив телефоном із Трампом. За даними медіа, однією з тем розмови стала можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.
12 жовтня Зеленський вдруге за два дні провів телефонну розмову з Трампом.
Згодом Зеленський заявив, що Росія боїться передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk з боку США, і тому саме такий тиск може спрацювати для припинення війни.
