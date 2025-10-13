Медведєв цинічно пригрозив США "ядерною відповіддю РФ" через ракети Tomahawk для України
Категорія
Світ
Дата публікації

Медведєв цинічно пригрозив США "ядерною відповіддю РФ" через ракети Tomahawk для України

Медведєв
Read in English
Джерело:  online.ua

У відповідь на заяву президента США Дональда Трампа про готовність відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв нагадав, що РФ може застосувати ядерну зброю нібито як "відповідь на агресію".

Головні тези:

  • Медведєв нагадав про можливе застосування РФ ядерної зброї у відповідь на можливе постачання ракет Tomahawk для України від США.
  • Тема можливого постачання Україні ракет Tomahawk викликає серйозну стурбованість у Росії та може мати вплив на припинення війни.

Медведєв відкрито погрожує США ядерним ударом

Російський чиновник відреагував на слова Трампа, який сказав, що якщо Путін не закінчить війну в Україні, то "для нього це погано скінчиться". Медведєв звернув увагу, що це вже не вперше.

Зі свого боку Медведєв заявив, що постачання ракет Tomahawk "може скінчитися погано для всіх, і насамперед — для самого Трампа".

Сто разів було сказано в зрозумілій навіть для зоряно-смугастого дядечка формі, що відрізнити ядерне виконання "Томагавків" від звичайного в польоті неможливо. Пуск їх здійснюватиме не бандерівський Київ, а саме США. Читай: Трамп. Як відповідати Росії? Ото ж бо! Залишається сподіватися, що це чергова порожня погроза, викликана затяжними переговорами з накокаїненим клоуном. На кшталт відправки атомних підводних човнів ближче до Росії. Ну ви знаєте, як це буває: підводний човен сплив у степах України.

Нагадаємо, що 11 жовтня Зеленський говорив телефоном із Трампом. За даними медіа, однією з тем розмови стала можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.

У Кремлі заявили, що тема можливого постачання Україні крилатих ракет Tomahawk викликає у Росії "серйозну стурбованість".

12 жовтня Зеленський вдруге за два дні провів телефонну розмову з Трампом.

Згодом Зеленський заявив, що Росія боїться передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk з боку США, і тому саме такий тиск може спрацювати для припинення війни.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Путіна погрожують США "наслідками" через ракети Tomahawk для України
Рябков
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Особлива зброя". Кремль боїться надання Україні Tomahawk
Пєсков
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп назвав умову надання ракет Tomahawk Україні
The White House
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?