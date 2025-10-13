Трамп назвав умову надання ракет Tomahawk Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відправити Україні далекобійні ракети Tomahawk. Але для початку, ймовірно, поговорить про це з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Трамп розглядає можливість постачання ракет Tomahawk Україні після консультацій з Путіним.
- Президент США упевнений, що Москва не бажає зіткнення з цими ракетами.
- Трамп планує обговорити це питання із російським президентом для уникнення ескалації конфлікту.
Лідер США зазначив, що постачання ракет Tomahawk означатиме новий етап ескалації, тому для початку про це варто поговорити з Росією. Трамп вважає, що Москва не хоче, щоб ці ракети летіли в бік РФ.
Опісля у Трампа запитали, чи має він на увазі, що спочатку поговорить про Tomahawk із Путіним, перш ніж відправити ці ракети Україні. У відповідь він допустив таку розмову, зазначивши, що рішення залежатиме від рішення РФ закінчити війну.
Можливо, я з ним поговорю. Я можу сказати: "Послухайте, якщо ця війна не буде врегульована, я пошлю їм Tomahawk. Я можу сказати, що Tomahawk — неймовірна зброя, дуже наступальна зброя.
Він підкреслив, що Росії це не потрібно, і знову додав, що якщо РФ не закінчить війну, тоді США допускає надсилання ракет Tomahawk Україні.
Також під час спілкування з пресою Трамп зазначив, що провів із президентом України Володимиром Зеленським дві хороші телефонні розмови.
