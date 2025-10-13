Трамп назвав умову надання ракет Tomahawk Україні
Трамп назвав умову надання ракет Tomahawk Україні

The White House
Трамп
Read in English

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відправити Україні далекобійні ракети Tomahawk. Але для початку, ймовірно, поговорить про це з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Трамп розглядає можливість постачання ракет Tomahawk Україні після консультацій з Путіним.
  • Президент США упевнений, що Москва не бажає зіткнення з цими ракетами.
  • Трамп планує обговорити це питання із російським президентом для уникнення ескалації конфлікту.

Трамп зібрався говорити із Путіним щодо надання Україні ракет Tomahawk

Лідер США зазначив, що постачання ракет Tomahawk означатиме новий етап ескалації, тому для початку про це варто поговорити з Росією. Трамп вважає, що Москва не хоче, щоб ці ракети летіли в бік РФ.

Чесно кажучи, можливо, мені доведеться поговорити з Росією з приводу Tomahawk. Чи хочуть вони, щоб Tomahawk летіли в їхній бік? Я так не думаю. Думаю, мені варто поговорити з Росією про це, якщо вже по-чесному. Я говорив про це президенту Зеленському, тому що Tomahawk — це новий крок ескалації. Розумієте? Ви це прекрасно розумієте.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Опісля у Трампа запитали, чи має він на увазі, що спочатку поговорить про Tomahawk із Путіним, перш ніж відправити ці ракети Україні. У відповідь він допустив таку розмову, зазначивши, що рішення залежатиме від рішення РФ закінчити війну.

Можливо, я з ним поговорю. Я можу сказати: "Послухайте, якщо ця війна не буде врегульована, я пошлю їм Tomahawk. Я можу сказати, що Tomahawk — неймовірна зброя, дуже наступальна зброя.

Він підкреслив, що Росії це не потрібно, і знову додав, що якщо РФ не закінчить війну, тоді США допускає надсилання ракет Tomahawk Україні.

Чесно кажучи, Росії це не потрібно. Їм це не потрібно. Так, я можу їм сказати, що якщо війна не буде врегульована, ми цілком можемо так вчинити. Ми можемо і не зробити цього, але можемо. Думаю, доречно про це згадати. Так, я хочу, щоб війна була врегульована.

Також під час спілкування з пресою Трамп зазначив, що провів із президентом України Володимиром Зеленським дві хороші телефонні розмови.

