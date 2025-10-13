Трамп назвал условие предоставления ракет Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Но для начала, по всей вероятности, поговорит об этом с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Дональд Трамп готов отправить ракеты Tomahawk в Украину, предварительно обсудив это с президентом России Путиным.
- Трамп считает, что Москва не желает столкновения с этими ракетами и планирует предотвратить эскалацию конфликта.
- Президент США обсудил возможные поставки с Украиной и подчеркнул, что Tomahawk представляют новый этап эскалации.
Трамп собрался говорить с Путиным о предоставлении Украине ракет Tomahawk
Лидер США отметил, что поставки ракет Tomahawk будут означать новый этап эскалации, поэтому для начала об этом стоит поговорить с Россией. Трамп считает, что Москва не хочет, чтобы эти ракеты улетали в сторону РФ.
Потом Трампа спросили, имеет ли он в виду, что сначала поговорит о Tomahawk с Путиным, прежде чем отправить эти ракеты Украине. В ответ он допустил такой разговор, отметив, что решение будет зависеть от решения РФ окончить войну.
Может быть, я с ним поговорю. Я могу сказать: "Послушайте, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им Tomahawk. Я могу сказать, что Tomahawk — невероятное оружие, очень наступательное оружие.
Он подчеркнул, что России это не нужно, и снова добавил, что если РФ не закончит войну, тогда США допускает отправку ракет Tomahawk Украине.
Также во время общения с прессой Трамп отметил, что провел с президентом Украины Владимиром Зеленским два хороших телефонных разговора.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-