Трамп назвал условие предоставления ракет Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Но для начала, по всей вероятности, поговорит об этом с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным.

Трамп собрался говорить с Путиным о предоставлении Украине ракет Tomahawk

Лидер США отметил, что поставки ракет Tomahawk будут означать новый этап эскалации, поэтому для начала об этом стоит поговорить с Россией. Трамп считает, что Москва не хочет, чтобы эти ракеты улетали в сторону РФ.

Честно говоря, возможно мне придется поговорить с Россией по поводу Tomahawk. Хотят ли они, чтобы Tomahawk летели в их сторону? Так я не думаю. Думаю, мне стоит поговорить с Россией об этом, если уж по-честному. Я говорил об этом президенту Зеленскому, потому что Tomahawk — это новый шаг эскалации. Понимаете? Вы это прекрасно понимаете. Дональд Трамп Президент США

Потом Трампа спросили, имеет ли он в виду, что сначала поговорит о Tomahawk с Путиным, прежде чем отправить эти ракеты Украине. В ответ он допустил такой разговор, отметив, что решение будет зависеть от решения РФ окончить войну.

Может быть, я с ним поговорю. Я могу сказать: "Послушайте, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им Tomahawk. Я могу сказать, что Tomahawk — невероятное оружие, очень наступательное оружие.

Он подчеркнул, что России это не нужно, и снова добавил, что если РФ не закончит войну, тогда США допускает отправку ракет Tomahawk Украине.

Честно говоря, России это не нужно. Им это не нужно. Да, я могу им сказать, что если война не будет урегулирована, мы вполне можем так поступить. Мы можем и не сделать этого, но можем. Думаю, уместно об этом вспомнить. Да, я хочу, чтобы война была урегулирована.

Также во время общения с прессой Трамп отметил, что провел с президентом Украины Владимиром Зеленским два хороших телефонных разговора.