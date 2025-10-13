Трамп назвал условие предоставления ракет Tomahawk Украине
Трамп назвал условие предоставления ракет Tomahawk Украине

Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Но для начала, по всей вероятности, поговорит об этом с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным.

  • Дональд Трамп готов отправить ракеты Tomahawk в Украину, предварительно обсудив это с президентом России Путиным.
  • Трамп считает, что Москва не желает столкновения с этими ракетами и планирует предотвратить эскалацию конфликта.
  • Президент США обсудил возможные поставки с Украиной и подчеркнул, что Tomahawk представляют новый этап эскалации.

Трамп собрался говорить с Путиным о предоставлении Украине ракет Tomahawk

Лидер США отметил, что поставки ракет Tomahawk будут означать новый этап эскалации, поэтому для начала об этом стоит поговорить с Россией. Трамп считает, что Москва не хочет, чтобы эти ракеты улетали в сторону РФ.

Честно говоря, возможно мне придется поговорить с Россией по поводу Tomahawk. Хотят ли они, чтобы Tomahawk летели в их сторону? Так я не думаю. Думаю, мне стоит поговорить с Россией об этом, если уж по-честному. Я говорил об этом президенту Зеленскому, потому что Tomahawk — это новый шаг эскалации. Понимаете? Вы это прекрасно понимаете.

Потом Трампа спросили, имеет ли он в виду, что сначала поговорит о Tomahawk с Путиным, прежде чем отправить эти ракеты Украине. В ответ он допустил такой разговор, отметив, что решение будет зависеть от решения РФ окончить войну.

Может быть, я с ним поговорю. Я могу сказать: "Послушайте, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им Tomahawk. Я могу сказать, что Tomahawk — невероятное оружие, очень наступательное оружие.

Он подчеркнул, что России это не нужно, и снова добавил, что если РФ не закончит войну, тогда США допускает отправку ракет Tomahawk Украине.

Честно говоря, России это не нужно. Им это не нужно. Да, я могу им сказать, что если война не будет урегулирована, мы вполне можем так поступить. Мы можем и не сделать этого, но можем. Думаю, уместно об этом вспомнить. Да, я хочу, чтобы война была урегулирована.

Также во время общения с прессой Трамп отметил, что провел с президентом Украины Владимиром Зеленским два хороших телефонных разговора.

