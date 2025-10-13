Медведев цинично пригрозил США "ядерным ответом РФ" из-за ракет Tomahawk для Украины

В ответ на заявление президента США Дональда Трампа о готовности отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет урегулирована, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что РФ может применить ядерное оружие якобы "ответом на агрессию".

Медведев открыто угрожает США ядерным ударом

Российский чиновник отреагировал на слова Трампа, сказавшего, что если Путин не закончит войну в Украине, то "для него это плохо кончится". Медведев обратил внимание, что это уже не в первый раз.

Со своей стороны Медведев заявил, что поставки ракет Tomahawk "могут закончиться плохо для всех, и прежде всего — для самого Трампа".

Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дядюшки форме, что отличить ядерное исполнение "Томагавков" от обычного в полете невозможно. Пуск их будет производить не бандеровский Киев, а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот так! Остается надеяться, что это очередная пустая угроза, вызванная затяжными переговорами с накаянным клоуном. Вроде отправки атомных подлодок ближе к России. Ну вы знаете, как это бывает: подлодка всплыла в степях Украины.

Напомним, что 11 октября Зеленский говорил по телефону с Трампом. По данным медиа, одной из тем разговора стала возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.

В Кремле заявили, что тема возможной поставки Украине крылатых ракет Tomahawk вызывает у России "серьезную обеспокоенность". Поделиться

12 октября Зеленский вторично через два дня провел телефонный разговор с Трампом.