Медведев цинично пригрозил США "ядерным ответом РФ" из-за ракет Tomahawk для Украины
Мир
Медведев цинично пригрозил США "ядерным ответом РФ" из-за ракет Tomahawk для Украины

Медведев
В ответ на заявление президента США Дональда Трампа о готовности отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет урегулирована, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что РФ может применить ядерное оружие якобы "ответом на агрессию".

Главные тезисы

  • Дмитрий Медведев напомнил, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на поставку ракет Tomahawk для Украины со стороны США.
  • Возможные поставки крылатых ракет вызывают серьезную обеспокоенность в России и могут повлиять на прекращение войны.

Медведев открыто угрожает США ядерным ударом

Российский чиновник отреагировал на слова Трампа, сказавшего, что если Путин не закончит войну в Украине, то "для него это плохо кончится". Медведев обратил внимание, что это уже не в первый раз.

Со своей стороны Медведев заявил, что поставки ракет Tomahawk "могут закончиться плохо для всех, и прежде всего — для самого Трампа".

Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дядюшки форме, что отличить ядерное исполнение "Томагавков" от обычного в полете невозможно. Пуск их будет производить не бандеровский Киев, а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот так! Остается надеяться, что это очередная пустая угроза, вызванная затяжными переговорами с накаянным клоуном. Вроде отправки атомных подлодок ближе к России. Ну вы знаете, как это бывает: подлодка всплыла в степях Украины.

Напомним, что 11 октября Зеленский говорил по телефону с Трампом. По данным медиа, одной из тем разговора стала возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.

В Кремле заявили, что тема возможной поставки Украине крылатых ракет Tomahawk вызывает у России "серьезную обеспокоенность".

12 октября Зеленский вторично через два дня провел телефонный разговор с Трампом.

Впоследствии Зеленский заявил, что Россия боится передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk со стороны США, и именно такое давление может сработать для прекращения войны.

