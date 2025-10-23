Экспрезидент РФ и заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев набросился на Трампа из-за новых антироссийских санкций США.
Главные тезисы
- Медведев назвал Трампа врагом России из-за новых антироссийских санкций США.
- Медведев угрожает Украине новыми ударами и отвергает идею переговоров насчет прекращения войны.
- Солидаризация Трампа с Европой в конфликте с Россией может обострить ситуацию.
Медведев набросился на Трампа из-за новых санкций США против РФ
Медведев упомянул об отмене Трампом встречи с Путиным в Будапеште и новых санкциях против энергетического сектора России. Одиозный политик прямо назвал президента США врагом страны-агрессорки, а его решение актом войны.
Также Медведев угрожает Украине новыми ударами и отвергает идею переговоров по прекращению войны.
Но есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить разным оружием по всем бандеровским ничкам без оглядки на ненужные переговоры. И добиваться побед именно там, где она только возможна. На земле, а не за канцелярским столом. Уничтожая врагов, а не заключая нелепых сделок.
