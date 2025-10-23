Медведев набросился на Трампа из-за новых санкций США против РФ

Медведев упомянул об отмене Трампом встречи с Путиным в Будапеште и новых санкциях против энергетического сектора России. Одиозный политик прямо назвал президента США врагом страны-агрессорки, а его решение актом войны.

Если у кого-нибудь из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии — получите. США — наш противник, а их болтливый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне Бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена! Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в Конгрессе и т.д. Это не отменяет главного: принятые решения — это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой. Поделиться

Также Медведев угрожает Украине новыми ударами и отвергает идею переговоров по прекращению войны.