Медведев цинично назвал Трампа болтливым "миротворцем" и врагом России
Категория
Политика
Дата публикации

Медведев цинично назвал Трампа болтливым "миротворцем" и врагом России

Медведев
Читати українською
Источник:  online.ua

Экспрезидент РФ и заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев набросился на Трампа из-за новых антироссийских санкций США.

Главные тезисы

  • Медведев назвал Трампа врагом России из-за новых антироссийских санкций США.
  • Медведев угрожает Украине новыми ударами и отвергает идею переговоров насчет прекращения войны.
  • Солидаризация Трампа с Европой в конфликте с Россией может обострить ситуацию.

Медведев набросился на Трампа из-за новых санкций США против РФ

Медведев упомянул об отмене Трампом встречи с Путиным в Будапеште и новых санкциях против энергетического сектора России. Одиозный политик прямо назвал президента США врагом страны-агрессорки, а его решение актом войны.

Если у кого-нибудь из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии — получите. США — наш противник, а их болтливый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне Бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена! Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в Конгрессе и т.д. Это не отменяет главного: принятые решения — это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой.

Также Медведев угрожает Украине новыми ударами и отвергает идею переговоров по прекращению войны.

Но есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить разным оружием по всем бандеровским ничкам без оглядки на ненужные переговоры. И добиваться побед именно там, где она только возможна. На земле, а не за канцелярским столом. Уничтожая врагов, а не заключая нелепых сделок.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Медведев истерически угрожает Украине и США на фоне заявления Зеленского
Медведев
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Медведев пугает страны Европы опасностью войны на фоне вторжения дронов
Медведев
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Медведев цинично пригрозил США "ядерным ответом РФ" из-за ракет Tomahawk для Украины
Медведев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?