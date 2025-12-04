Медведев набросился с угрозами на Европу из-за планов использовать замороженные активы РФ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение ЕС использовать замороженные российские активы для "репарационного займа" Украине Россия может расценить как повод для войны против европейских стран.
Главные тезисы
- Дмитрий Медведев высказал угрозы в адрес Европы из-за планов использования замороженных активов России для репарационного займа Украине.
- Такие действия могут быть расценены как повод для войны с Россией, согласно заявлениям Медведева.
- Использование международного права в данном случае затрагивает все страны ЕС и может иметь серьезные последствия.
Медведев цинично пугает Европу войной
Медведев нагло заявил, что если "сумасшедший Евросоюз попытается все же украсть российские активы" и использует их для репарационного займа Украине, то Россия может рассматривать это как повод для войны.
Такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особый casus belli со всеми вытекающими последствиями для Брюсселя и отдельных стран ЕС. И тогда возвращение этих шагов может состояться уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме проигравшими врагами России, — цинично заявил российский чиновник.
Медведева, как известно, считают "рупором" для эксцентрических заявлений, которые не озвучиваются топ-чиновниками России, но в целом отражают мнение и настроения российской верхушки.
Его заявление перекликается с угрозами главы Кремля ранее на этой неделе о том, что Европа, мол, препятствует достижению мира и что "если Европа хочет войны, то Россия готова".
Еще до объявления нового предложения Бельгия — на территории которой хранится основная часть росактивов в ЕС и опасающаяся юридических последствий решения — назвала его категорически неприемлемым.
