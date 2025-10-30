Медведев набросился с угрозами на Бельгию из-за заявления министра обороны

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал министра обороны Бельгии Тео Франкена "недоумком" и заявил, что безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой - это оружие Судного дня.

Медведев угрожает Бельгии "оружием Судного дня"

Соответствующий пост Медведев обнародовал на своей странице в сети X.

Поздравляем всех друзей России (а особенно полоумного министра обороны Бельгии) с успешным испытанием подводного беспилотника "Посейдон" с ядерным двигателем. В отличие от "Буревестника", "Посейдон" можно считать настоящим оружием судного дня. Поделиться

Таким образом, заместитель председателя Совбеза РФ отреагировал на угрозы бельгийского министра, которые в случае ракетного удара России по Брюсселю, Москву "уравняют с землей".

Congratulations to all of Russia's friends (and especially the imbecile Belgian Minister of Defence) on the successful test of the Poseidon nuclear-powered underwater drone. Unlike the Burevestnik, the Poseidon can be considered a true doomsday weapon ⚡️💀 — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 29, 2025

Министр обороны Бельгии не смолчал и решил высмеять одиозного политика музыкальным месседжем. Он опубликовал сообщение в Instagram с надписью: "Главный хулиган России не перестает угрожать и оскорблять".