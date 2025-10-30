Медведев набросился с угрозами на Бельгию из-за заявления министра обороны

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал министра обороны Бельгии Тео Франкена "недоумком" и заявил, что безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой - это оружие Судного дня.
Главные тезисы
- Медведев назвал министра обороны Бельгии "недоумком" и раскритиковал заявление о подводном аппарате.
- Конфликт между Медведевым и министром обороны Бельгии вылился в обмен резкими заявлениями и угрозами.
- Медведев считает безэкипажный подводный аппарат с ядерной энергетической установкой "Посейдон" оружием Судного дня.
Медведев угрожает Бельгии "оружием Судного дня"
Соответствующий пост Медведев обнародовал на своей странице в сети X.
Таким образом, заместитель председателя Совбеза РФ отреагировал на угрозы бельгийского министра, которые в случае ракетного удара России по Брюсселю, Москву "уравняют с землей".
Congratulations to all of Russia's friends (and especially the imbecile Belgian Minister of Defence) on the successful test of the Poseidon nuclear-powered underwater drone. Unlike the Burevestnik, the Poseidon can be considered a true doomsday weapon ⚡️💀— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 29, 2025
Министр обороны Бельгии не смолчал и решил высмеять одиозного политика музыкальным месседжем. Он опубликовал сообщение в Instagram с надписью: "Главный хулиган России не перестает угрожать и оскорблять".
К публикации он добавил фрагмент песни Селены Гомес "Calm Down" ("Охолонь" — ред.), намекая, что России пора "успокоиться".
