Медведев набросился с угрозами на Бельгию из-за заявления министра обороны
Категория
Политика
Дата публикации

Медведев набросился с угрозами на Бельгию из-за заявления министра обороны

Медведев
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал министра обороны Бельгии Тео Франкена "недоумком" и заявил, что безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой - это оружие Судного дня.

Главные тезисы

  • Медведев назвал министра обороны Бельгии "недоумком" и раскритиковал заявление о подводном аппарате.
  • Конфликт между Медведевым и министром обороны Бельгии вылился в обмен резкими заявлениями и угрозами.
  • Медведев считает безэкипажный подводный аппарат с ядерной энергетической установкой "Посейдон" оружием Судного дня.

Медведев угрожает Бельгии "оружием Судного дня"

Соответствующий пост Медведев обнародовал на своей странице в сети X.

Поздравляем всех друзей России (а особенно полоумного министра обороны Бельгии) с успешным испытанием подводного беспилотника "Посейдон" с ядерным двигателем. В отличие от "Буревестника", "Посейдон" можно считать настоящим оружием судного дня.

Таким образом, заместитель председателя Совбеза РФ отреагировал на угрозы бельгийского министра, которые в случае ракетного удара России по Брюсселю, Москву "уравняют с землей".

Министр обороны Бельгии не смолчал и решил высмеять одиозного политика музыкальным месседжем. Он опубликовал сообщение в Instagram с надписью: "Главный хулиган России не перестает угрожать и оскорблять".

К публикации он добавил фрагмент песни Селены Гомес "Calm Down" ("Охолонь" — ред.), намекая, что России пора "успокоиться".

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Медведев пугает страны Европы опасностью войны на фоне вторжения дронов
Медведев
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Медведев цинично пригрозил США "ядерным ответом РФ" из-за ракет Tomahawk для Украины
Медведев
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Медведев цинично назвал Трампа болтливым "миротворцем" и врагом России
Медведев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?