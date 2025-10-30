Медведєв накинувся з погрозами на Бельгію через заяву міністра оборони.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав міністра оборони Бельгії Тео Франкена "недоумком" та заявив, що безекіпажний підводний апарат "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою — це зброя Судного дня.

Медведєв погрожує Бельгії “зброєю Судного дня”

Відповідний пост Медведєв оприлюднив на своїй сторінці в мережі Х.

Вітаємо всіх друзів Росії (а особливо недоумкуватого міністра оборони Бельгії) з успішним випробуванням підводного безпілотника "Посейдон" з ядерним двигуном. На відміну від "Буревістника", "Посейдон" можна вважати справжньою зброєю судного дня. Поширити

Таким чином заступник голови Радбезу РФ відреагував на погрози бельгійського міністра, що у разі ракетного удару Росії по Брюсселю, Москву "зрівняють із землею".

Congratulations to all of Russia's friends (and especially the imbecile Belgian Minister of Defence) on the successful test of the Poseidon nuclear-powered underwater drone. Unlike the Burevestnik, the Poseidon can be considered a true doomsday weapon ⚡️💀 — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 29, 2025

Міністр оборони Бельгії не змовчав і вирішив висміяти одіозного політика музичним меседжем. Він опублікував допис в Instagram з написом: "Головний хуліган Росії не припиняє погрожувати та ображати”.