Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав міністра оборони Бельгії Тео Франкена "недоумком" та заявив, що безекіпажний підводний апарат "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою — це зброя Судного дня.
Головні тези:
- Медведєв накинувся з погрозами на Бельгію через заяву міністра оборони.
- Конфлікт між Медведєвим та міністром оборони Бельгії зазвучав різкими заявами та відповідями.
Медведєв погрожує Бельгії “зброєю Судного дня”
Відповідний пост Медведєв оприлюднив на своїй сторінці в мережі Х.
Таким чином заступник голови Радбезу РФ відреагував на погрози бельгійського міністра, що у разі ракетного удару Росії по Брюсселю, Москву "зрівняють із землею".
Congratulations to all of Russia's friends (and especially the imbecile Belgian Minister of Defence) on the successful test of the Poseidon nuclear-powered underwater drone. Unlike the Burevestnik, the Poseidon can be considered a true doomsday weapon ⚡️💀— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 29, 2025
Міністр оборони Бельгії не змовчав і вирішив висміяти одіозного політика музичним меседжем. Він опублікував допис в Instagram з написом: "Головний хуліган Росії не припиняє погрожувати та ображати”.
До публікації він додав фрагмент пісні Селени Гомес "Calm Down" ("Охолонь" — ред.), натякаючи, що Росії час "заспокоїтися".
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-