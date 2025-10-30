Медведєв накинувся з погрозами на Бельгію через заяву міністра оборони
Категорія
Політика
Дата публікації

Медведєв накинувся з погрозами на Бельгію через заяву міністра оборони

Медведєв
Read in English
Джерело:  online.ua

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав міністра оборони Бельгії Тео Франкена "недоумком" та заявив, що безекіпажний підводний апарат "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою — це зброя Судного дня.

Головні тези:

  • Медведєв накинувся з погрозами на Бельгію через заяву міністра оборони.
  • Конфлікт між Медведєвим та міністром оборони Бельгії зазвучав різкими заявами та відповідями.

Медведєв погрожує Бельгії “зброєю Судного дня”

Відповідний пост Медведєв оприлюднив на своїй сторінці в мережі Х.

Вітаємо всіх друзів Росії (а особливо недоумкуватого міністра оборони Бельгії) з успішним випробуванням підводного безпілотника "Посейдон" з ядерним двигуном. На відміну від "Буревістника", "Посейдон" можна вважати справжньою зброєю судного дня.

Таким чином заступник голови Радбезу РФ відреагував на погрози бельгійського міністра, що у разі ракетного удару Росії по Брюсселю, Москву "зрівняють із землею".

Міністр оборони Бельгії не змовчав і вирішив висміяти одіозного політика музичним меседжем. Він опублікував допис в Instagram з написом: "Головний хуліган Росії не припиняє погрожувати та ображати”.

До публікації він додав фрагмент пісні Селени Гомес "Calm Down" ("Охолонь" — ред.), натякаючи, що Росії час "заспокоїтися".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Медведєв лякає країни Європи небезпекою війни на тлі вторгнення дронів
Медведєв
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Медведєв цинічно пригрозив США "ядерною відповіддю РФ" через ракети Tomahawk для України
Медведєв
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Медведєв цинічно назвав Трампа балакучим "миротворцем" та ворогом Росії
Медведєв

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?