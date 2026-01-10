Медведев цинично угрожает "Орешником" странам Европы

Заместитель председателя Совбеза России и бывший президент Дмитрий Медведев опубликовал видео с баллистической ракетой "Орешник", пригрозив европейским странам, готовым разместить свои войска в Украине после достижения мирного соглашения.
Главные тезисы
- Медведев угрожает странам Европы баллистической ракетой.
- Россия пытается предотвратить развертывание войск НАТО на территории Украины.
- Заместитель председателя Совбеза России предостерегает Европу от расположения войск в Украине после мирного соглашения.
Медведев угрожает странам Европы ракетой "Орешник"
Медведев повторил давнюю позицию России о том, что она не примет войск ни одной страны НАТО на территории Украины.
Он проиллюстрировал свою угрозу видеозаписью из камеры наблюдения, зафиксировавшей прилет ракеты "Орешник" во Львовской области.
The ruling European dimwits want a war in Europe after all. It’s been said a thousand times: Russia won’t accept any European or NATO troops in Ukraine, but no, Micron keeps peddling this pathetic bullshit. Well, come on then. This is what you’ll get: pic.twitter.com/6XqMMn2ILP— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 10, 2026
Ранее Британия и Франция обязались в декларации от 6 января развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.
