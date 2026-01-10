Медведев цинично угрожает "Орешником" странам Европы
Медведев цинично угрожает "Орешником" странам Европы

Медведев
Читати українською
Источник:  online.ua

Заместитель председателя Совбеза России и бывший президент Дмитрий Медведев опубликовал видео с баллистической ракетой "Орешник", пригрозив европейским странам, готовым разместить свои войска в Украине после достижения мирного соглашения.

Главные тезисы

  • Медведев угрожает странам Европы баллистической ракетой.
  • Россия пытается предотвратить развертывание войск НАТО на территории Украины.
  • Заместитель председателя Совбеза России предостерегает Европу от расположения войск в Украине после мирного соглашения.

Медведев угрожает странам Европы ракетой "Орешник"

Медведев повторил давнюю позицию России о том, что она не примет войск ни одной страны НАТО на территории Украины.

Европейские слабоумия у власти все-таки хотят войны в Европе. Это уже тысячу раз повторялось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск в Украине, но нет, Микрон (президент Макрон — ред.) продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну тогда давайте. Вот что вы получите.

Он проиллюстрировал свою угрозу видеозаписью из камеры наблюдения, зафиксировавшей прилет ракеты "Орешник" во Львовской области.

Ранее Британия и Франция обязались в декларации от 6 января развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.

