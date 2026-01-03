Бывший президент РФ, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев цинично отреагировал на военную операцию США в Венесуэле, призвав Трампа также "бомбить военные базы" Украины.
Главные тезисы
- Медведев критикует вмешательство США в дела Венесуэлы, нарушающие международное право
- Он призывает Трампа “бомбить военные базы” в Украине.
Медведев на фоне военной операции США в Венесуэле призвал Трампа "атаковать Банковую"
Медведев лживо назвал ситуацию в Венесуэле "отличным примером миротворчества США".
Также Медведев не упустил возможности наброситься на Украину. Он заявил, что было бы неплохо, если бы США "атаковали военные базы Украины".
Операция в Каракасе стала наилучшим доказательством того факта, что любому государству нужно максимально укреплять свои вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто изменять конституционный строй в поисках нефти или чего-либо другого.
Бывший президент РФ также подчеркнул, что максимальным укреплением страны от нападения якобы наличие ядерного оружия.
Ранее Министерство иностранных дел России осудило американские удары по Венесуэле. В МИД РФ заявили, что это "вызывает глубокую обеспокоенность и осуждение".
