"Выполнили удивительную работу". Трамп оценил военную операцию США в Венесуэле
Категория
Мир
Дата публикации

"Выполнили удивительную работу". Трамп оценил военную операцию США в Венесуэле

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  Fox News

Президент США Дональд Трамп рассказал детали американской операции в Венесуэле, в частности сообщил, что никто из американских военных не погиб.

Главные тезисы

  • Президент США Дональд Трамп высоко оценил военную операцию в Венесуэле, отметив успешное завершение без жертв среди американских военных.
  • Трамп рассказал о быстроте и жестокости действий, отметив удивительную работу американских военных при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Трамп похвалил военную операцию США в Венесуэле

Как рассказал Трамп, американские военные захватили президента США Николаса Мадуро без жертв. Есть несколько раненых, сообщил Дональд Трамп.

Он также признал, что США ждали четыре дня до начала операции, пока улучшатся погодные условия, и что в последний раз он разговаривал с Мадуро неделю назад.

Трамп также сказал, что наблюдал за захватом Мадуро в режиме реального времени из комнаты в Мар-а-Лаго вместе с военными генералами.

Настоящие военные сказали мне, что ни одна другая страна на Земле не может совершить такой маневр. Если бы вы видели, что произошло, я имею в виду, я смотрел это буквально как телевизионное шоу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Если бы вы видели эту скорость, эту жестокость, знаете, они говорят о скорости, жестокости, они используют этот термин. Это было просто удивительно, эти люди проделали удивительную работу. Никто другой не смог бы сделать ничего подобного.

Трамп сказал, что смотрел, как американские военные захватывают Мадуро, в том числе пробивая стальную дверь.

На самом деле они просто ворвались, и они ворвались в места, в которые на самом деле нельзя было войти, ворвались в стальную дверь, которая была установлена именно для этого, и ее вывели в считанные секунды. Я никогда не видел ничего подобного.

Трамп также сказал, что США располагали "огромным количеством" летательных аппаратов, включая вертолеты и истребители.

Президент добавил, что во время операции был сбит вертолет, но ни один самолет не потерян.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты сейчас определяют следующие шаги в Венесуэле после задержания Мадуро, сигнализируя об активной роли США в формировании будущего страны, но не поддерживая лидера оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо.

Ну мы сейчас принимаем это решение. Мы не можем рисковать, позволив кому-то другому управлять страной и просто продолжать то, что он оставил, поэтому мы принимаем это решение сейчас. Мы будем очень активно в этом участвовать.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Венесуэле прогремели громкие взрывы, горит порт — видео
Что происходит в Венесуэле — первые подробности
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рубио впервые раскрыл, что Трамп планирует сделать с Мадуро
Рубио
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина отреагировала на военную операцию США в Венесуэле
Андрей Сибига
Сибига

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?