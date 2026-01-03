"Выполнили удивительную работу". Трамп оценил военную операцию США в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп рассказал детали американской операции в Венесуэле, в частности сообщил, что никто из американских военных не погиб.

Трамп похвалил военную операцию США в Венесуэле

Как рассказал Трамп, американские военные захватили президента США Николаса Мадуро без жертв. Есть несколько раненых, сообщил Дональд Трамп.

Он также признал, что США ждали четыре дня до начала операции, пока улучшатся погодные условия, и что в последний раз он разговаривал с Мадуро неделю назад.

Трамп также сказал, что наблюдал за захватом Мадуро в режиме реального времени из комнаты в Мар-а-Лаго вместе с военными генералами.

Настоящие военные сказали мне, что ни одна другая страна на Земле не может совершить такой маневр. Если бы вы видели, что произошло, я имею в виду, я смотрел это буквально как телевизионное шоу. Дональд Трамп Президент США

Если бы вы видели эту скорость, эту жестокость, знаете, они говорят о скорости, жестокости, они используют этот термин. Это было просто удивительно, эти люди проделали удивительную работу. Никто другой не смог бы сделать ничего подобного. Поделиться

Трамп сказал, что смотрел, как американские военные захватывают Мадуро, в том числе пробивая стальную дверь.

На самом деле они просто ворвались, и они ворвались в места, в которые на самом деле нельзя было войти, ворвались в стальную дверь, которая была установлена именно для этого, и ее вывели в считанные секунды. Я никогда не видел ничего подобного.

Трамп также сказал, что США располагали "огромным количеством" летательных аппаратов, включая вертолеты и истребители.

Президент добавил, что во время операции был сбит вертолет, но ни один самолет не потерян.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты сейчас определяют следующие шаги в Венесуэле после задержания Мадуро, сигнализируя об активной роли США в формировании будущего страны, но не поддерживая лидера оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо.