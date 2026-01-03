"Выполнили удивительную работу". Трамп оценил военную операцию США в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп рассказал детали американской операции в Венесуэле, в частности сообщил, что никто из американских военных не погиб.
Главные тезисы
- Президент США Дональд Трамп высоко оценил военную операцию в Венесуэле, отметив успешное завершение без жертв среди американских военных.
- Трамп рассказал о быстроте и жестокости действий, отметив удивительную работу американских военных при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Трамп похвалил военную операцию США в Венесуэле
Как рассказал Трамп, американские военные захватили президента США Николаса Мадуро без жертв. Есть несколько раненых, сообщил Дональд Трамп.
Он также признал, что США ждали четыре дня до начала операции, пока улучшатся погодные условия, и что в последний раз он разговаривал с Мадуро неделю назад.
Трамп также сказал, что наблюдал за захватом Мадуро в режиме реального времени из комнаты в Мар-а-Лаго вместе с военными генералами.
Трамп сказал, что смотрел, как американские военные захватывают Мадуро, в том числе пробивая стальную дверь.
На самом деле они просто ворвались, и они ворвались в места, в которые на самом деле нельзя было войти, ворвались в стальную дверь, которая была установлена именно для этого, и ее вывели в считанные секунды. Я никогда не видел ничего подобного.
Трамп также сказал, что США располагали "огромным количеством" летательных аппаратов, включая вертолеты и истребители.
Президент добавил, что во время операции был сбит вертолет, но ни один самолет не потерян.
Трамп заявил, что Соединенные Штаты сейчас определяют следующие шаги в Венесуэле после задержания Мадуро, сигнализируя об активной роли США в формировании будущего страны, но не поддерживая лидера оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо.
