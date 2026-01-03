В Венесуэле прогремели громкие взрывы, горит порт — видео

Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы. На первых фото, сделанных очевидцами, видно сразу несколько столбов дыма в разных уголках города. Некоторые СМИ сразу допустили, что США начали бомбардировки Венесуэлы, однако подтверждения этой информации пока нет.

Что происходит в Венесуэле — первые подробности

Согласно данным журналистов, южная часть столицы, где находится большая военная база, оставалась без электроэнергии.

Местные жители сообщают, что услышали сразу несколько взрывов.

Более того, в ряде районов Каракаса сейчас отсутствует электроснабжение — очевидцы утверждают, что могли слышать звук самолетов после взрывов.

Некоторые журналисты сразу предположили, что США атаковали столицу Венесуэлы, а над городом летают американские вертолеты.

Что важно понимать, пока нет подтверждения этой информации.

Администрация президента США Дональда Трампа пока никаким образом последние события не комментировала.