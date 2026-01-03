В Венесуэле прогремели громкие взрывы, горит порт — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В Венесуэле прогремели громкие взрывы, горит порт — видео

Что происходит в Венесуэле — первые подробности
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы. На первых фото, сделанных очевидцами, видно сразу несколько столбов дыма в разных уголках города. Некоторые СМИ сразу допустили, что США начали бомбардировки Венесуэлы, однако подтверждения этой информации пока нет.

Главные тезисы

  • В настоящее время известно о по меньшей мере 7 взрывах и самолетах над столицей страны.
  • Более того, масштабный пожар охватил местный порт.

Что происходит в Венесуэле — первые подробности

Согласно данным журналистов, южная часть столицы, где находится большая военная база, оставалась без электроэнергии.

Местные жители сообщают, что услышали сразу несколько взрывов.

Более того, в ряде районов Каракаса сейчас отсутствует электроснабжение — очевидцы утверждают, что могли слышать звук самолетов после взрывов.

Некоторые журналисты сразу предположили, что США атаковали столицу Венесуэлы, а над городом летают американские вертолеты.

Что важно понимать, пока нет подтверждения этой информации.

США, вероятно, начали полномасштабную бомбардировку Венесуэлы. Сообщают о минимум семи взрывах и самолетах над столицей страны Каракасом. Южный район города, вблизи военной базы, обесточен. Также горит порт, — сказано в одном из сообщений СМИ.

Администрация президента США Дональда Трампа пока никаким образом последние события не комментировала.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Венесуэла экстрадировала в Россию двух колумбийцев, воевавших за Украину
Хосе
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы готовы к действиям". Трамп озвучил Ирану жесткое предупреждение
Donald Trump
Трамп публично обратился к Ирану
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Эрдоган анонсировал важные переговоры с Трампом касательно Украины
О чем Эрдоган будет говорить с Трампом

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?