Эрдоган анонсировал важные переговоры с Трампом касательно Украины
Читати українською
Источник:  CNN Türk

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган официально подтвердил, что в понедельник, 5 января, проведет разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом по поводу завершения захватнической войны России против Украины.

Главные тезисы

  • Эрдоган добавил, что он поддерживает диалог как с Путиным, так и с Зеленским.
  • Он пока не раскрыл конкретные темы переговоров с Дональдом Трампом.

О запланированных переговорах президент Турции заявил во время общения с журналистами.

На этом фоне Эрдоган четко дал понять, что его команда регулярно поддерживает контакт с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским лидером лидером Владимиром Зеленским.

Президент Турции уточнил, что планирует провести разговор с Дональдом Трампом на следующей неделе.

В ходе этой беседы они обсудят важные вопросы завершения войны РФ против Украины.

В понедельник вечером у нас также запланирован очередной разговор с Трампом. Будем возможность обсудить вопросы России и Украины, а также ситуацию в Палестине.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции

Что важно понимать, недавно шеф турецкой дипломатии Хакан Фидан потребовал от Европы, чтобы она помогла Украине принять сложные решения для завершения войны.

Действительно, некоторые выборы, некоторые решения очень сложные для Украины. Но чтобы предотвратить большие потери, то есть для большего блага, необходимо предотвратить катастрофу, устранить зло... Итак, выбор нужно сделать. Я знаю, что для них это сложно. Особенно вопрос земли чрезвычайно сложный.

