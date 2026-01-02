Эрдоган анонсировал важные переговоры с Трампом касательно Украины

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган официально подтвердил, что в понедельник, 5 января, проведет разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом по поводу завершения захватнической войны России против Украины.

О чем Эрдоган будет говорить с Трампом

О запланированных переговорах президент Турции заявил во время общения с журналистами.

На этом фоне Эрдоган четко дал понять, что его команда регулярно поддерживает контакт с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским лидером лидером Владимиром Зеленским.

Президент Турции уточнил, что планирует провести разговор с Дональдом Трампом на следующей неделе.

В ходе этой беседы они обсудят важные вопросы завершения войны РФ против Украины.

В понедельник вечером у нас также запланирован очередной разговор с Трампом. Будем возможность обсудить вопросы России и Украины, а также ситуацию в Палестине. Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

Что важно понимать, недавно шеф турецкой дипломатии Хакан Фидан потребовал от Европы, чтобы она помогла Украине принять сложные решения для завершения войны.