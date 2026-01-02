Эрдоган анонсировал важные переговоры с Трампом касательно Украины

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган официально подтвердил, что в понедельник, 5 января, проведет разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом по поводу завершения захватнической войны России против Украины.
Главные тезисы
- Эрдоган добавил, что он поддерживает диалог как с Путиным, так и с Зеленским.
- Он пока не раскрыл конкретные темы переговоров с Дональдом Трампом.
О чем Эрдоган будет говорить с Трампом
О запланированных переговорах президент Турции заявил во время общения с журналистами.
На этом фоне Эрдоган четко дал понять, что его команда регулярно поддерживает контакт с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским лидером лидером Владимиром Зеленским.
Президент Турции уточнил, что планирует провести разговор с Дональдом Трампом на следующей неделе.
В ходе этой беседы они обсудят важные вопросы завершения войны РФ против Украины.
Что важно понимать, недавно шеф турецкой дипломатии Хакан Фидан потребовал от Европы, чтобы она помогла Украине принять сложные решения для завершения войны.
