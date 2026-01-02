Украинцы спрогнозировали завершение войны с Россией
Украина
Украинцы спрогнозировали завершение войны с Россией

Большинство украинцев не верят в быстрое завершение войны
Источник:  КМИС

29% граждан Украины склоняются к мнению, что российская война может завершиться в 2027 году. 16% прогнозируют конец боевых действий в первой половине 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 26 ноября — 29 декабря 2025 года.

  • Опрос был проведен методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины.
  • Большинство украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется.

Большинство украинцев не верят в быстрое завершение войны

Следует обратить внимание, что 10% опрошенных рассчитывали на то, что война завершится к началу 2026 года.

По состоянию на сегодня 16% склоняются к мнению, что завершение боевых действий можно ожидать в первой половине 2026 года (в сентябре было 15%).

Фото: kiis.com.ua

Также отмечено, что 12% говорят о второй половине 2026 года.

Что важно понимать, только четверть опрошенных прогнозируют завершение войны в условно недалекой перспективе.

КМИС обращает внимание, что 62% украинцев до сих пор утверждают, что они настроены терпеть войну столько, сколько будет нужно.

Около 3% признались, что их терпения хватит еще на год.

О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 14% респондентов (в сентябре было 21%, но при этом с 13% до 21% стало больше тех, кто затруднился ответить на вопросы).

В опросе участвовал 1001 респондент в возрасте от 18 лет и старше.

