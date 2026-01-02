Українці спрогнозували завершення війни з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Українці спрогнозували завершення війни з Росією

Більшість українців не вірять у швидке завершення війни
Read in English
Джерело:  КМІС

29% громадян України схиляються до думки, що російська війна може завершитися у 2027 році. 16% прогнозують кінець бойових дій у першій половині 2026 року. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке провели 26 листопада — 29 грудня 2025 року.

Головні тези:

  • Опитування провели методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України .
  • Більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

Більшість українців не вірять у швидке завершення війни

Варто звернути увагу на те, що 10% опитаних розраховували на те, що війна завершиться до початку 2026 року.

Станом на сьогодні 16% схиляються до думки, що завершення бойових дій можна очікувати в першій половині 2026 року (у вересні було 15%).

Фото: kiis.com.ua

Також вказано, що 12% говорять про другу половину 2026 року.

Що важливо розуміти, лише чверть опитаних прогнозують завершення війни в умовно недалекій перспективі.

КМІС звертає увагу на те, що 62% українців досі стверджують, що вони налаштовані терпіти війну стільки, скільки потрібно.

Близько 3% зізналися, що їхнього терпіння вистачить ще на рік.

Про більш короткий період (пів року чи декілька місяців) говорять 14% респондентів (у вересні було 21%, але при цьому з 13% до 21% стало більше тих, хто не зміг відповісти на запитання).

В опитуванні брав участь 1001 респондент у віці від 18 років і старше.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
"Створили монстра". На фронті почалася ера роботів-убивць
Роботи-убивці - надпотужна, однак небезпечна зброя
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР показало процес "ліквідації" командира РДК Дениса Капустіна — відео
ГУР
Капустін та Фортуна
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кирило Буданов — новий очільник Офісу президента України
Володимир Зеленський
Буданов очолить ОПУ замість Єрмака

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?