Українці спрогнозували завершення війни з Росією

29% громадян України схиляються до думки, що російська війна може завершитися у 2027 році. 16% прогнозують кінець бойових дій у першій половині 2026 року. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке провели 26 листопада — 29 грудня 2025 року.

Більшість українців не вірять у швидке завершення війни

Варто звернути увагу на те, що 10% опитаних розраховували на те, що війна завершиться до початку 2026 року.

Станом на сьогодні 16% схиляються до думки, що завершення бойових дій можна очікувати в першій половині 2026 року (у вересні було 15%).

Фото: kiis.com.ua

Також вказано, що 12% говорять про другу половину 2026 року.

Що важливо розуміти, лише чверть опитаних прогнозують завершення війни в умовно недалекій перспективі.

КМІС звертає увагу на те, що 62% українців досі стверджують, що вони налаштовані терпіти війну стільки, скільки потрібно.

Близько 3% зізналися, що їхнього терпіння вистачить ще на рік.

Про більш короткий період (пів року чи декілька місяців) говорять 14% респондентів (у вересні було 21%, але при цьому з 13% до 21% стало більше тих, хто не зміг відповісти на запитання). Поширити

В опитуванні брав участь 1001 респондент у віці від 18 років і старше.