Українці спрогнозували завершення війни з Росією

29% громадян України схиляються до думки, що російська війна може завершитися у 2027 році. 16% прогнозують кінець бойових дій у першій половині 2026 року. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке провели 26 листопада — 29 грудня 2025 року.
Головні тези:
- Опитування провели методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України .
- Більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.
Більшість українців не вірять у швидке завершення війни
Варто звернути увагу на те, що 10% опитаних розраховували на те, що війна завершиться до початку 2026 року.
Станом на сьогодні 16% схиляються до думки, що завершення бойових дій можна очікувати в першій половині 2026 року (у вересні було 15%).
Також вказано, що 12% говорять про другу половину 2026 року.
Що важливо розуміти, лише чверть опитаних прогнозують завершення війни в умовно недалекій перспективі.
КМІС звертає увагу на те, що 62% українців досі стверджують, що вони налаштовані терпіти війну стільки, скільки потрібно.
Близько 3% зізналися, що їхнього терпіння вистачить ще на рік.
В опитуванні брав участь 1001 респондент у віці від 18 років і старше.
