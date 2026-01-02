Кирило Буданов — новий очільник Офісу президента України

2 січня офіційно стало відомо, що новим очільником Офісу президента України став Кирило Буданов — український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант та Герой України.

Буданов очолить ОПУ замість Єрмака

За словами глави держави Володимира Зеленського, 2 січня він провів зустріч з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України.

Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави. Володимир Зеленський Президент України

Український лідер звернув увагу на те, що саме Кирило Буданов має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів.

Окрім того, Володимир Зеленський доручив новому керівнику Офісу Президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки.

Що важливо знати про Кирила Буданова: