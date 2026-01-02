Кирило Буданов — новий очільник Офісу президента України

2 січня офіційно стало відомо, що новим очільником Офісу президента України став Кирило Буданов — український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант та Герой України.
Головні тези:
- Кирило Буданов отримав перше доручення від президента України.
- Його він повинен виконати у взаємодії із секретарем РНБО.
Буданов очолить ОПУ замість Єрмака
За словами глави держави Володимира Зеленського, 2 січня він провів зустріч з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України.
Український лідер звернув увагу на те, що саме Кирило Буданов має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів.
Окрім того, Володимир Зеленський доручив новому керівнику Офісу Президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки.
Що важливо знати про Кирила Буданова:
Народився 4 січня 1986 року в Києві;
Військову освіту здобув в Одеському інституті Сухопутних військ (2003—2007), факультет аеромобільних військ;
Служив у підрозділах спеціального призначення Головного управління розвідки Міноборони;
З 2007 року — служба в спецпідрозділах ГУР МОУ;
У 2018—2020 роках виконував секретні завдання;
2020 рік — став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки;
5 серпня 2020 року його призначили начальником ГУР.
Генерал-лейтенантом став у 2023 році, а Героєм України його визнали в 2024.
