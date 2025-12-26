Буданов розкрив кількість мобілізованих до армії РФ у 2025 році
Буданов розкрив кількість мобілізованих до армії РФ у 2025 році

Буданов
Джерело:  Суспільне

Мобілізаційний план Росії на 2025 рік був набрати 403 тисячі людей – цієї кількості там досягли на початку грудня. Таким чином, росіяни у 2025 році перевиконають план набору людей у військо.

Росія виконала план мобілізації на 2025 рік — Буданов

Про це зазначив Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міноборони України.

Він розповів, що основне джерело поповнення російської армії — контрактники.

За словами генерала Буданова, на 2026 рік мобілізаційний план росіян — набрати 409 тисяч людей. На запитання, чи стикаються у Росії з проблемами в процесі набору людей на війну, Кирило Буданов відповів:

Звичайно. Тому періодично вони збільшують рівень одноразових виплат: він коливається залежно від регіону, але це значні суми. Так вони заманюють людей до війська.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР

