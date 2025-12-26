Буданов розкрив кількість мобілізованих до армії РФ у 2025 році

Мобілізаційний план Росії на 2025 рік був набрати 403 тисячі людей – цієї кількості там досягли на початку грудня. Таким чином, росіяни у 2025 році перевиконають план набору людей у військо.
Росія виконала план мобілізації на 2025 рік — Буданов
Про це зазначив Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міноборони України.
Він розповів, що основне джерело поповнення російської армії — контрактники.
За словами генерала Буданова, на 2026 рік мобілізаційний план росіян — набрати 409 тисяч людей. На запитання, чи стикаються у Росії з проблемами в процесі набору людей на війну, Кирило Буданов відповів:
