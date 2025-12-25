Буданов прибув до спецпризначенців ГУР на Запорізький напрямок фронту — відео
Україна
Буданов прибув до спецпризначенців ГУР на Запорізький напрямок фронту — відео

Буданов

У межах роботи в секторі Запорізького фронту начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов прибув на передові позиції до бійців “Спецпідрозділу Тимура”.

  • Начальник ГУР Кирило Буданов прибув на Запорізький напрямок фронту до воїнів “Спецпідрозділу Тимура”.
  • Керівник спецслужби перевірив, в яких умовах працюють бійці “на землі”, відзначив розвідників нагородами за професіоналізм та сміливість.

Буданов відвідав бойові позиції разом зі спецпризначенцями ГУР

Перебуваючи у місці виконання бойових завдань, Кирило Буданов поспілкувався з солдатами та офіцерами ГУР, які безпосередньо виявляють та знищують російських окупантів та ворожу техніку.

Керівник спецслужби перевірив, в яких умовах працюють бійці “на землі”, відзначив розвідників нагородами за професіоналізм та сміливість.

Прибуття генерал-лейтенанта Кирила Буданова на позиції стало повною несподіванкою для спецпризначенців ГУР ― пам’ятний і важливий для кожного воїна епізод зміцнив бойовий гарт задля нових здобутків під час збройної боротьби за свободу України.

