"Багатосторонні та складні". Буданов оцінив переговори щодо "мирного плану" Трампа

Переговори України зі США щодо завершення війни з РФ є не просто двосторонніми. Цей діалог дуже складний та багатосторонній.
Головні тези:
- Начальник ГУР Кирило Буданов оцінив переговори України та США щодо “мирного плану” Трампа.
- Буданов налаштований оптимістично щодо майбутнього
Буданов оцінив переговори щодо "мирного плану" Трампа
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
Зазначається. що Буданов обмежувався мінімальними коментарями, адже не міг розкривати публіці усі деталі.
Так Буданов характеризував переговори з представниками США.
Тепер, коли Буданов особисто присутній на перемовинах, він має ідеальну позицію, щоб оцінити наміри Америки, читаючи тонкі натяки та явні вимоги команди Білого дому.
