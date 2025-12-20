Коли РФ може розпочати війну проти країн Балтії — Буданов назвав рік

Шеф української розвідки Кирило Буданов публічно попередив міжнародну спільноту, що російський диктатор Володимир Путін планує захопити країни Балтії. Нове вторгнення РФ може розпочатися уже в 2027 році.
Головні тези:
- Згідно з даними Буданова, Росія не планує атакувати Польщу.
- Однак країни Балтії дійсно в зоні ризику.
Буданов попередив про плани Путіна
За словами шефа української розвідки, йдеться про окупацію країн Балтії.
Він звернув увагу на те, що ці плани Путіна відповідають його імперським амбіціям.
Як зазначив Буданов, для Путіна залишився лише один варіант — Європа.
Російський диктатор переконаний в тому, що країни Балтії не зможуть дати йому відсіч у разі вторгнення.
