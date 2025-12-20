Коли РФ може розпочати війну проти країн Балтії — Буданов назвав рік
Світ
Коли РФ може розпочати війну проти країн Балтії — Буданов назвав рік

Буданов попередив про плани Путіна
Джерело:  LB.ua

Шеф української розвідки Кирило Буданов публічно попередив міжнародну спільноту, що російський диктатор Володимир Путін планує захопити країни Балтії. Нове вторгнення РФ може розпочатися уже в 2027 році.

Головні тези:

  • Згідно з даними Буданова, Росія не планує атакувати Польщу.
  • Однак країни Балтії дійсно в зоні ризику.

Буданов попередив про плани Путіна

Згідно з основним планом, РФ мала бути готова до початку дій у 2030 році. Зараз плани скореговані, переглянуті в бік скорочення термінів на 2027-й.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР

За словами шефа української розвідки, йдеться про окупацію країн Балтії.

Він звернув увагу на те, що ці плани Путіна відповідають його імперським амбіціям.

На півночі — тільки Північний Льодовитий океан і далі за колом — Америка. Не варіант, бо буде боляче. На сході — Тихий океан і знову ж таки Америка. Відповідь та сама. На півдні — Китай, буде взагалі катастрофічно — сухопутний кордон, будуть такі ж умови, як от у нас у війні з Російської Федерацією, тільки для них.

Як зазначив Буданов, для Путіна залишився лише один варіант — Європа.

Російський диктатор переконаний в тому, що країни Балтії не зможуть дати йому відсіч у разі вторгнення.

