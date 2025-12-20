СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек

Центр спецоперацій “Альфа” Служби безпеки України завдав успішних ударів одразу по двох літаках Су-27 на російському військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Для здійснення атаки були використані далекобійні дрони.

Нова успішна операція СБУ — під ударами опинилися Су-27

Як повідомляє СБУ, один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту — його вдалося знищити.

Варто звернути увагу на те, що орієнтовна вартість обох літаків — близько 70 млн доларів США.

Також вдалося завдати удару по диспетчерській вежі — це може призвести до ускладнення організації та контролю польотів на аеродромі.

Що важливо розуміти, це вже друга успішна атака СБУ на аеродром Бельбек за останні дні.

18 грудня дрони української спецслужби атакували на цьому летовищі російської техніки на сотні мільйонів доларів:

дві РЛС «Небо-СВУ»,

РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 «Тріумф»,

ЗРК «Панцир-С2»,

літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.