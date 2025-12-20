СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек
СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек

СБУ
Новая успешная операция СБУ под ударами оказались Су-27
Центр спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины нанес успешные удары сразу по двум самолетам Су-27 на российском военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму. Для совершения атаки были использованы дальнобойные дроны.

Главные тезисы

  • Один из самолетов удалось полностью уничтожить.
  • Ориентировочная стоимость обоих пораженных Су-27 – около 70 млн долларов США.

Новая успешная операция СБУ — под ударами оказались Су-27

Как сообщает СБУ, один из самолетов находился на рулижной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету — его удалось уничтожить.

Следует обратить внимание на то, что ориентировочная стоимость обоих самолетов — около 70 млн долларов США.

Также удалось нанести удар по диспетчерской башне — это может привести к усложнению организации и контролю полетов на аэродроме.

Что важно понимать, это уже вторая успешная атака СБУ на аэродром Бельбек за последние дни.

18 декабря дроны украинской спецслужбы атаковали на этом аэродроме российской техники на сотни миллионов долларов:

  • две РЛС «Небо-СВУ»,

  • РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 «Триумф»,

  • ЗРК "Панцирь-С2",

  • самолет МиГ-31 с полным боекомплектом

Удары СБУ по ключевым военным аэродромам, а также уничтожение самолетов и систем ПВО врага во временно оккупированном Крыму ощутимо уменьшают его военный потенциал в регионе. Эта системная работа будет продолжаться и дальше.

