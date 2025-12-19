СБУ поразила дронами третью нефтедобывающую платформу РФ на Каспии — источники
СБУ поразила дронами третью нефтедобывающую платформу РФ на Каспии — источники

бавовна
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Служба безопасности Украины поразила уже третью нефтедобывающую платформу РФ в Каспийском море, принадлежащую компании "ЛУКойл". Об этом сообщили источники в СБУ.

Главные тезисы

  • Служба безопасности Украины атакует нефтедобывающие платформы РФ на Каспии, причиняя серьезный экономический ущерб России.
  • Действия СБУ направлены на снижение нефтедолларовых поступлений в российский бюджет и прекращение финансирования агрессии против Украины.
  • Удары дронами по платформам влияют на остановку производственных процессов и вызывают значительные потери для российской нефтедобывающей отрасли.

СБУ поразила нефтедобывающую платформу РФ на Каспии

На этот раз "бавовна" посетила буровую установку на месторождении "Ракушечное" им. Валерия Грайфера.

"Бавовна" на Каспии

Бортовая камера беспилотника зафиксировала успешное попадание в район газотурбинной установки платформы.

"Бавовна" на Каспии

Ранее беспилотники СБУ уже поражали нефтедобывающие ледоустойчивые платформы на месторождениях имени Филановского и Корчагина в Каспийском море, что приводило к остановке производственных процессов на них.

СБУ продолжает системно снижать нефтедолларовые поступления в российский бюджет войны. Все объекты, обеспечивающие финансирование агрессии против Украины, абсолютно законные цели, — подчеркнули источники.

