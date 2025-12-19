СБУ поразила дронами третью нефтедобывающую платформу РФ на Каспии — источники

Служба безопасности Украины поразила уже третью нефтедобывающую платформу РФ в Каспийском море, принадлежащую компании "ЛУКойл". Об этом сообщили источники в СБУ.

СБУ поразила нефтедобывающую платформу РФ на Каспии

На этот раз "бавовна" посетила буровую установку на месторождении "Ракушечное" им. Валерия Грайфера.

"Бавовна" на Каспии

Бортовая камера беспилотника зафиксировала успешное попадание в район газотурбинной установки платформы.

Ранее беспилотники СБУ уже поражали нефтедобывающие ледоустойчивые платформы на месторождениях имени Филановского и Корчагина в Каспийском море, что приводило к остановке производственных процессов на них.