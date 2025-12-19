СБУ дронами уразила третю нафтовидобувну платформу РФ на Каспії — джерела

Служба безпеки України уразила вже третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі, яка належить компанії "Лукойл". Про це ONLINE.UA повідомили джерела в СБУ.

СБУ уразила нафтовидобувну платформу РФ на Каспії

Цього разу "бавовна" завітала на бурову установку на родовищі "Ракушечне" ім. Валерія Грайфера.

“Бавовна” на Каспії

Бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання в район газотурбінної установки платформи.

“Бавовна” на Каспії

Раніше безпілотники СБУ вже уражали нафтовидобувні льодостійкі платформи на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна в Каспійському морі, що призводило до зупинки виробничих процесів на них.