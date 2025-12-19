СБУ дронами уразила третю нафтовидобувну платформу РФ на Каспії — джерела
СБУ дронами уразила третю нафтовидобувну платформу РФ на Каспії — джерела

бавовна
Джерело:  online.ua

Служба безпеки України уразила вже третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі, яка належить компанії "Лукойл". Про це ONLINE.UA повідомили джерела в СБУ.

Головні тези:

  • Служба безпеки України успішно ударила третю нафтовидобувну платформу РФ на Каспійському морі власного виробництва дронами.
  • Удари дронами призвели до зупинки виробничих процесів на нафтовидобувних платформах, що знижує нафтодоларові надходження до російського бюджету.
  • СБУ продовжує системно діяти проти об'єктів, які фінансують агресію проти України, вважаючи це законною місією.

СБУ уразила нафтовидобувну платформу РФ на Каспії

Цього разу "бавовна" завітала на бурову установку на родовищі "Ракушечне" ім. Валерія Грайфера.

“Бавовна” на Каспії

Бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання в район газотурбінної установки платформи.

“Бавовна” на Каспії

Раніше безпілотники СБУ вже уражали нафтовидобувні льодостійкі платформи на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна в Каспійському морі, що призводило до зупинки виробничих процесів на них.

СБУ продовжує системно знижувати нафтодоларові надходження до російського бюджету війни. Усі обʼєкти, які забезпечують фінансування агресії проти України, є абсолютно законними цілями, — підкреслили джерела.

