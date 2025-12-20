Когда РФ может начать войну против стран Балтии — Буданов назвал год
Когда РФ может начать войну против стран Балтии — Буданов назвал год

Буданов предупредил о планах Путина
Источник:  LB.ua

Шеф украинской разведки Кирилл Буданов публично предупредил международную общественность, что российский диктатор Владимир Путин планирует захватить страны Балтии. Новое вторжение РФ может начаться уже в 2027 году.

Главные тезисы

  • Согласно данным Буданова, Россия не планирует атаковать Польшу.
  • Однако страны Балтии действительно находятся в зоне риска.

Буданов предупредил о планах Путина

Согласно основному плану, РФ должна была быть готова к началу действий в 2030 году. Сейчас планы скорректированы, пересмотрены в сторону сокращения сроков на 2027 год.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР

По словам шефа украинской разведки, речь идет об оккупации стран Балтии.

Он обратил внимание на то, что эти планы Путина отвечают его имперским амбициям.

На севере — только Северный Ледовитый океан и дальше за кругом — Америка. Не вариант, потому что будет больно. На востоке — Тихий океан и опять же Америка. Ответ тот же. На юге — Китай, будет вообще катастрофически — сухопутная граница, будут такие же условия, как у нас в войне с Российской Федерацией, только для них.

Как отметил Буданов, для Путина остался только один вариант — Европа.

Российский диктатор убежден, что страны Балтии не смогут дать ему отпор в случае вторжения.

