Когда РФ может начать войну против стран Балтии — Буданов назвал год

Шеф украинской разведки Кирилл Буданов публично предупредил международную общественность, что российский диктатор Владимир Путин планирует захватить страны Балтии. Новое вторжение РФ может начаться уже в 2027 году.
Главные тезисы
- Согласно данным Буданова, Россия не планирует атаковать Польшу.
- Однако страны Балтии действительно находятся в зоне риска.
Буданов предупредил о планах Путина
По словам шефа украинской разведки, речь идет об оккупации стран Балтии.
Он обратил внимание на то, что эти планы Путина отвечают его имперским амбициям.
Как отметил Буданов, для Путина остался только один вариант — Европа.
Российский диктатор убежден, что страны Балтии не смогут дать ему отпор в случае вторжения.
