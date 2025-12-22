"Многосторонние и сложные". Буданов оценил переговоры насчет "мирного плана" Трампа

Переговоры Украины с США по завершению войны с РФ не просто двусторонние. Этот диалог очень сложный и многосторонний.
Главные тезисы
- Начальник ГУР Кирилл Буданов оценил переговоры Украины и США по мирному плану Трампа.
- Буданов настроен оптимистично по поводу будущего
Буданов оценил переговоры по "мирному плану" Трампа
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Указывается. что Буданов ограничивался минимальными комментариями, потому что не мог раскрывать публике все детали.
Так Буданов говорил о переговорах с представителями США.
Теперь, когда Буданов лично присутствует на переговорах, у него идеальная позиция, чтобы оценить намерения Америки, читая тонкие намеки и явные требования команды Белого дома.
