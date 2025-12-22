"Многосторонние и сложные". Буданов оценил переговоры насчет "мирного плана" Трампа
"Многосторонние и сложные". Буданов оценил переговоры насчет "мирного плана" Трампа

Буданов
Читати українською
Источник:  Forbes

Переговоры Украины с США по завершению войны с РФ не просто двусторонние. Этот диалог очень сложный и многосторонний.

Буданов оценил переговоры по "мирному плану" Трампа

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Указывается. что Буданов ограничивался минимальными комментариями, потому что не мог раскрывать публике все детали.

Многосторонние и сложные, а не просто двусторонние.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР

Так Буданов говорил о переговорах с представителями США.

Теперь, когда Буданов лично присутствует на переговорах, у него идеальная позиция, чтобы оценить намерения Америки, читая тонкие намеки и явные требования команды Белого дома.

На самом деле они придали процессу новый импульс и энергию. Я могу сказать, что настроен оптимистично по поводу будущего.

