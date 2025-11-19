Украина пройдет зиму вопреки воздушным ударам РФ по инфраструктуре — Буданов

Украина сможет пройти зимний период, несмотря на российские воздушные удары по критическим объектам инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Глава ГУР согласился с мнением многих обозревателей, что ближайшая зима будет самой тяжелой.

Фактически она уже началась, календарно еще нет, но фактически уж так. Кирилл Буданов Начальник ГУР

Также он выразил свое видение, удастся ли Украине пережить эту зиму.

Первое, как говорится, обнадеживающая новость. Что бы там ни произошло, в любом случае, мы зиму все равно переживем. И это все понимают. И как у нашего врага они прекрасно это понимают. И я думаю, что мы с вами тоже. А то, что она может быть тяжелой, может быть. Но опять же мы ее переживем. Поделиться

Он призывает размышлять с пониманием, что Украина пройдет зимний период.

Во-вторых, по его словам, в РФ были проведены глубинные исследования перед принятием стратегического решения по началу всех ударов по энергетике.

По этой причине, по его словам, в России пришли к выводу, что фактор угрозы уничтожения украинской энергетической системы перед зимним сезоном послужит усилению позиции РФ, в том числе российской переговорной позиции. Буданов сказал:

Фактор именно угрозы того, что они нам разрушат энергетику перед зимним сезоном, он будет иметь максимальное влияние, прежде всего, на общество в Украине, и второе — на наших Западных партнеров, потому что это пугающая тематика. Но этот фактор четко ограничен по временному промежутку. Он ограничивается концом февраля месяца. Поделиться

Поэтому, поскольку этот фактор ограничен по времени, то, по мнению РФ, "выходить с какими-либо предложениями нужно до завершения этого периода".

В то же время он напомнил, что Украина наносит удары по топливно-энергетическому комплексу РФ. Украина совершает симметричные действия.

Эффект от наших действий не имеет таких временных ограничений, потому что мы бьем, в том числе, по экспортным способностям РФ. Это не ограничивается зимой. Они это прекрасно понимают. Эффект есть. Особенно его чувствуют в сфере нефтепереработки, а конкретнее бензина.

Он считает, что Украина достигнет своего благодаря долгой системной нанесении ударов по территории РФ.