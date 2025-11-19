Украина пройдет зиму вопреки воздушным ударам РФ по инфраструктуре — Буданов

Украина сможет пройти зимний период, несмотря на российские воздушные удары по критическим объектам инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Главные тезисы
- Украина способна продержаться зимой даже при атаках РФ на инфраструктуру благодаря эффективным действиям и ограниченности временных факторов.
- Начальник ГУР подчеркивает, что стратегические действия РФ направлены на удары по украинской энергетике, однако конкретные угрозы ограничены до февраля.
- Украина в ответ наносит удары по топливно-энергетическому комплексу РФ, что имеет эффект без временных ограничений, от чего чувствительно страдают российская нефтепереработка и экспортные способности.
Украина сможет пройти зимний период — Буданов
Глава ГУР согласился с мнением многих обозревателей, что ближайшая зима будет самой тяжелой.
Также он выразил свое видение, удастся ли Украине пережить эту зиму.
Он призывает размышлять с пониманием, что Украина пройдет зимний период.
Во-вторых, по его словам, в РФ были проведены глубинные исследования перед принятием стратегического решения по началу всех ударов по энергетике.
По этой причине, по его словам, в России пришли к выводу, что фактор угрозы уничтожения украинской энергетической системы перед зимним сезоном послужит усилению позиции РФ, в том числе российской переговорной позиции. Буданов сказал:
Поэтому, поскольку этот фактор ограничен по времени, то, по мнению РФ, "выходить с какими-либо предложениями нужно до завершения этого периода".
В то же время он напомнил, что Украина наносит удары по топливно-энергетическому комплексу РФ. Украина совершает симметричные действия.
Эффект от наших действий не имеет таких временных ограничений, потому что мы бьем, в том числе, по экспортным способностям РФ. Это не ограничивается зимой. Они это прекрасно понимают. Эффект есть. Особенно его чувствуют в сфере нефтепереработки, а конкретнее бензина.
Он считает, что Украина достигнет своего благодаря долгой системной нанесении ударов по территории РФ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-