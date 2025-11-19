Україна пройде зиму попри повітряні удари РФ по інфраструктурі — Буданов

Україна зможе пройти зимовий період — Буданов

Очільник ГУР погодився з думкою багатьох оглядачів, що найближча зима буде найважчою.

Фактично вона вже почалась, календарно ще ні, але фактично вже так. Кирило Буданов Начальник ГУР

Також він висловив своє бачення, чи вдасться Україні пережити цю зиму.

Перше, як-то кажуть, обнадійлива новина. Щоб б там не сталося, у будь-якому разі, ми зиму все одно переживемо. І це розуміють всі. І як у нашого ворога — вони чудово це розуміють. І я думаю — що ми з вами теж. А те, що вона може бути важкою — може бути. Але, знову ж таки — ми її переживемо.

Він закликає міркувати з розумінням, що Україна пройде зимовий період.

По-друге, за його словами, у РФ були проведені глибинні дослідження перед прийняттям стратегічного рішення щодо початку всіх ударів по енергетиці.

З цієї причини, за його словами, у Росії дійшли висновку, що фактор загрози знищення української енергетичної системи перед зимовим сезоном послужить посиленню позиції РФ, у тому числі російської переговорної позиції. Буданов сказав:

Фактор саме загрози того, що вони нам зруйнують енергетику перед зимовим сезоном, він буде мати максимальний вплив, спершу, на суспільство в Україні, і друге — на наших Західних партнерів, бо це така тематика, яка всіх лякає. Але цей фактор чітко обмежений за часовим проміжком. Він обмежується кінцем лютого місяця.

Тому, оскільки цей фактор обмежений за часом, то на думку РФ, "виходити з якимись пропозиціями потрібно до завершення цього періоду".

Водночас він нагадав, що Україна завдає ударів по паливно-енергетичному комплексу РФ. Україна здійснює симетричні дії.

Ефект від наших дій не має таких часових обмежень, тому що, ми б’ємо, у тому числі, по експортних спроможностях РФ. Це не обмежується зимою. Вони це теж чудово розуміють. Ефект є. Особливо його відчувають у сфері нафтопереробки, а конкретніше — бензину.

Він вважає, що Україна досягне свого завдяки довгому системному завданню ударів по території РФ.