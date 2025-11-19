Україна пройде зиму попри повітряні удари РФ по інфраструктурі — Буданов

Україна зможе пройти зимовий період попри російські повітряні удари по критичних об’єктах інфраструктури. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
Головні тези:
- У керівництва ГУР сподіваються, що Україна зможе витримати зимовий період навіть попри повітряні удари РФ по інфраструктурі.
- Стратегічні рішення у РФ передбачали удари по енергетиці України, проте цей фактор обмежується кінцем лютого місяця.
- У діях України немає часових обмежень, ефективно вражаючи на паливно-енергетичний комплекс РФ.
Україна зможе пройти зимовий період — Буданов
Очільник ГУР погодився з думкою багатьох оглядачів, що найближча зима буде найважчою.
Також він висловив своє бачення, чи вдасться Україні пережити цю зиму.
Він закликає міркувати з розумінням, що Україна пройде зимовий період.
По-друге, за його словами, у РФ були проведені глибинні дослідження перед прийняттям стратегічного рішення щодо початку всіх ударів по енергетиці.
З цієї причини, за його словами, у Росії дійшли висновку, що фактор загрози знищення української енергетичної системи перед зимовим сезоном послужить посиленню позиції РФ, у тому числі російської переговорної позиції. Буданов сказав:
Тому, оскільки цей фактор обмежений за часом, то на думку РФ, "виходити з якимись пропозиціями потрібно до завершення цього періоду".
Водночас він нагадав, що Україна завдає ударів по паливно-енергетичному комплексу РФ. Україна здійснює симетричні дії.
Ефект від наших дій не має таких часових обмежень, тому що, ми б’ємо, у тому числі, по експортних спроможностях РФ. Це не обмежується зимою. Вони це теж чудово розуміють. Ефект є. Особливо його відчувають у сфері нафтопереробки, а конкретніше — бензину.
Він вважає, що Україна досягне свого завдяки довгому системному завданню ударів по території РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-