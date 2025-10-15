Росія посилюватиме гібридну агресію проти країн ЄС і НАТО — Буданов

Держава-агресорка Росія посилюватиме гібридну агресію проти держав ЄС і НАТО, якщо Москва не відчуватиме опору.

Росія продовжить “гібридну війну” проти Європи — Буданов

Про це заявив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов у промові під час зустрічі Київської асоціації військових аташе, що відбулась 14 жовтня 2025 року та об'єднала майже всіх акредитованих в нашій державі представників іноземного військово-дипломатичного корпусу.

За словами Кирила Буданова, нині Європа вже відчуває впровадження російської доктрини “гібридної війни”.

Не маймо ілюзій. Справжні наміри Путіна — продовжувати і посилювати агресію. Зараз його мета — країни Європейського Союзу та НАТО, у яких кремль бачить головну загрозу для панування російського авторитарного режиму. Зараз в Європі видимо реалізуються лише перші пункти доктрини “гібридної війни”. Якщо кремль не зупинити, не дати йому рішучої та болючої відсічі, гібридна агресія проти країн ЄС і НАТО буде лише поширюватись та посилюватись. Кирило Буданов Начальник ГУР МО, генерал-лейтенант

Він подякував іноземним партнерам за підтримку України та висловив готовність поглиблювати взаємодію заради зміцнення глобальної безпеки.