Росія посилюватиме гібридну агресію проти країн ЄС і НАТО — Буданов

Держава-агресорка Росія посилюватиме гібридну агресію проти держав ЄС і НАТО, якщо Москва не відчуватиме опору.
Головні тези:
- Росія планує посилити гібридну агресію проти ЄС та НАТО за умови відсутності опору.
- За словами генерал-лейтенанта Кирила Буданова, сучасна Європа вже відчуває наслідки російської доктрини “гібридної війни”.
- Україна має неоцінений досвід протистояння російській агресії та готова співпрацювати для зміцнення глобальної безпеки.
Росія продовжить “гібридну війну” проти Європи — Буданов
Про це заявив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов у промові під час зустрічі Київської асоціації військових аташе, що відбулась 14 жовтня 2025 року та об'єднала майже всіх акредитованих в нашій державі представників іноземного військово-дипломатичного корпусу.
За словами Кирила Буданова, нині Європа вже відчуває впровадження російської доктрини “гібридної війни”.
Він подякував іноземним партнерам за підтримку України та висловив готовність поглиблювати взаємодію заради зміцнення глобальної безпеки.
