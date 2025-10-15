Россия будет усиливать гибридную агрессию против стран ЕС и НАТО — Буданов

Государство-агрессорка Россия будет усиливать гибридную агрессию против государств ЕС и НАТО, если Москва не будет сопротивляться.
Главные тезисы
- Россия планирует усилить гибридную агрессию против стран ЕС и НАТО без должного сопротивления.
- Начальник ГУР МО Украины выразил обеспокоенность последствиями российской доктрины “гибридной войны” для Европы.
- Украина готова сотрудничать со странами для укрепления общей безопасности и делиться опытом противостояния российской агрессии.
Россия продолжит "гибридную войну" против Европы — Буданов
Об этом заявил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в речи во время встречи Киевской ассоциации военных атташе, состоявшейся 14 октября 2025 года и объединившей почти всех аккредитованных в нашем государстве представителей иностранного военно-дипломатического корпуса.
По словам Кирилла Буданова, сейчас Европа уже ощущает внедрение российской доктрины "гибридной войны".
Он поблагодарил иностранных партнеров за поддержку Украины и выразил готовность углублять взаимодействие ради укрепления глобальной безопасности.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-