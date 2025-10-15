Россия будет усиливать гибридную агрессию против стран ЕС и НАТО — Буданов

Государство-агрессорка Россия будет усиливать гибридную агрессию против государств ЕС и НАТО, если Москва не будет сопротивляться.

Россия продолжит "гибридную войну" против Европы — Буданов

Об этом заявил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в речи во время встречи Киевской ассоциации военных атташе, состоявшейся 14 октября 2025 года и объединившей почти всех аккредитованных в нашем государстве представителей иностранного военно-дипломатического корпуса.

По словам Кирилла Буданова, сейчас Европа уже ощущает внедрение российской доктрины "гибридной войны".

Не питаем иллюзий. Настоящие намерения Путина — продолжать и усиливать агрессию. Сейчас его цель — страны Европейского Союза и НАТО, в которых кремль видит главную угрозу господству российского авторитарного режима. Сейчас в Европе видимо реализуются только первые пункты доктрины "гибридной войны". Если кремль не остановить, не дать ему решительного и болезненного отпора, гибридная агрессия против стран ЕС и НАТО будет только распространяться и усиливаться. Кирилл Буданов Начальник ГУР МО, генерал-лейтенант

Он поблагодарил иностранных партнеров за поддержку Украины и выразил готовность углублять взаимодействие ради укрепления глобальной безопасности.