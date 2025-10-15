Россия будет усиливать гибридную агрессию против стран ЕС и НАТО — Буданов
Категория
Украина
Дата публикации

Россия будет усиливать гибридную агрессию против стран ЕС и НАТО — Буданов

ГУР
Буданов
Read in English
Читати українською

Государство-агрессорка Россия будет усиливать гибридную агрессию против государств ЕС и НАТО, если Москва не будет сопротивляться.

Главные тезисы

  • Россия планирует усилить гибридную агрессию против стран ЕС и НАТО без должного сопротивления.
  • Начальник ГУР МО Украины выразил обеспокоенность последствиями российской доктрины “гибридной войны” для Европы.
  • Украина готова сотрудничать со странами для укрепления общей безопасности и делиться опытом противостояния российской агрессии.

Россия продолжит "гибридную войну" против Европы — Буданов

Об этом заявил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в речи во время встречи Киевской ассоциации военных атташе, состоявшейся 14 октября 2025 года и объединившей почти всех аккредитованных в нашем государстве представителей иностранного военно-дипломатического корпуса.

По словам Кирилла Буданова, сейчас Европа уже ощущает внедрение российской доктрины "гибридной войны".

Не питаем иллюзий. Настоящие намерения Путина — продолжать и усиливать агрессию. Сейчас его цель — страны Европейского Союза и НАТО, в которых кремль видит главную угрозу господству российского авторитарного режима. Сейчас в Европе видимо реализуются только первые пункты доктрины "гибридной войны". Если кремль не остановить, не дать ему решительного и болезненного отпора, гибридная агрессия против стран ЕС и НАТО будет только распространяться и усиливаться.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МО, генерал-лейтенант

Он поблагодарил иностранных партнеров за поддержку Украины и выразил готовность углублять взаимодействие ради укрепления глобальной безопасности.

Украина приобрела бесценный опыт противостояния российской агрессии во всех ее измерениях и готова делиться им со всеми странами доброй воли для защиты их национальных интересов. Мы готовы и открыты для сотрудничества для всеобъемлющего мира.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия активизирует дезинформационную кампанию во время военных учений "Запад-2025" — Буданов
ГУР
Буданов
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Как посадить Путина за стол переговоров — Буданов нашел способ
Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Россия может атаковать Европу — прогноз Буданова
Буданов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?