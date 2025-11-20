Абсолютно никто в Европе не готовился к войне против РФ на своей территории — Буданов
Источник:  24 канал

Европа серьезно не готовилась к войне на своей территории, тогда как Россия – готовилась. Об этом говорит начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Главные тезисы

  • Европа не готовилась к войне против РФ на своей территории, в отличие от России, по мнению Кирилла Буданова.
  • Неготовность Европы к потенциальному конфликту с Россией создает угрозу, подчеркивает начальник ГУР Минобороны Украины.
  • Буданов надеется, что Европа избежит прямой угрозы, однако ожидает завершения активных боевых действий в Украине и возможное расширение наступательных действий России.

Европа всерьез не готовилась к войне на своей территории. Никто в Европе не готовился к войне на территории Европы. Причем серьезная война. Совершенно никто. Россия готовилась, Европа — нет, — подчеркнул глава ГУР.

Отвечая на вопрос, почему так произошло, Буданов отметил, что это ошибочное представление безопасности.

Знаете, так всегда было. Все расцветавшие империи всегда думали, что они самые сильные, мощные. Это так и казалось. И всех их объединяет только одна вещь — они перестали существовать перед угрозой нашествия варваров. И варвары всегда побеждали. Потому что сытая жизнь заводит в параллельную реальность. Это тоже самое, что сейчас произошло с Европой.

Глава ГУР МОУ выразил надежду, что дело не дойдет до прямого, как говорится, нашествия варваров.

Но будь это сегодня по каким-то причинам — результат был бы просто очевиден.

Он выразил мнение, что сначала закончатся активные боевые действия в Украине, а затем Россия может расширять направления своих наступательных действий.

И я базируюсь, как минимум, на той информации, которой владею. До завершения здесь ничего там не будет.

Отвечая на вопрос, сколько лет у Европы есть для подготовки, Буданов предположил, что по планам есть время до 2030 года.

Но термины они (россияне — ред.) сейчас уменьшают, сокращают.

