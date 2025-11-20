Абсолютно никто в Европе не готовился к войне против РФ на своей территории — Буданов

Европа серьезно не готовилась к войне на своей территории, тогда как Россия – готовилась. Об этом говорит начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Европа не готовилась к войне против РФ — Буданов

Европа всерьез не готовилась к войне на своей территории. Никто в Европе не готовился к войне на территории Европы. Причем серьезная война. Совершенно никто. Россия готовилась, Европа — нет, — подчеркнул глава ГУР. Поделиться

Отвечая на вопрос, почему так произошло, Буданов отметил, что это ошибочное представление безопасности.

Знаете, так всегда было. Все расцветавшие империи всегда думали, что они самые сильные, мощные. Это так и казалось. И всех их объединяет только одна вещь — они перестали существовать перед угрозой нашествия варваров. И варвары всегда побеждали. Потому что сытая жизнь заводит в параллельную реальность. Это тоже самое, что сейчас произошло с Европой. Кирилл Буданов Начальник ГУР

Глава ГУР МОУ выразил надежду, что дело не дойдет до прямого, как говорится, нашествия варваров.

Но будь это сегодня по каким-то причинам — результат был бы просто очевиден.

Он выразил мнение, что сначала закончатся активные боевые действия в Украине, а затем Россия может расширять направления своих наступательных действий.

И я базируюсь, как минимум, на той информации, которой владею. До завершения здесь ничего там не будет. Поделиться

Отвечая на вопрос, сколько лет у Европы есть для подготовки, Буданов предположил, что по планам есть время до 2030 года.