Европа серьезно не готовилась к войне на своей территории, тогда как Россия – готовилась. Об этом говорит начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Главные тезисы
- Европа не готовилась к войне против РФ на своей территории, в отличие от России, по мнению Кирилла Буданова.
- Неготовность Европы к потенциальному конфликту с Россией создает угрозу, подчеркивает начальник ГУР Минобороны Украины.
- Буданов надеется, что Европа избежит прямой угрозы, однако ожидает завершения активных боевых действий в Украине и возможное расширение наступательных действий России.
Европа не готовилась к войне против РФ — Буданов
Отвечая на вопрос, почему так произошло, Буданов отметил, что это ошибочное представление безопасности.
Глава ГУР МОУ выразил надежду, что дело не дойдет до прямого, как говорится, нашествия варваров.
Но будь это сегодня по каким-то причинам — результат был бы просто очевиден.
Он выразил мнение, что сначала закончатся активные боевые действия в Украине, а затем Россия может расширять направления своих наступательных действий.
Отвечая на вопрос, сколько лет у Европы есть для подготовки, Буданов предположил, что по планам есть время до 2030 года.
Но термины они (россияне — ред.) сейчас уменьшают, сокращают.
