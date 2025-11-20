Абсолютно ніхто у Європі не готувався до війни проти РФ на своїй території — Буданов

Європа серйозно не готувалася до війни на своїй території, тоді як Росія - готувалася. Про це каже начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
Головні тези:
- Європа ніколи серйозно не готувалася до війни на своїй території, на відміну від Росії, яка веде підготовку.
- Хибне уявлення безпеки є загрозою, яку висвітлює начальник ГУР Міноборони України.
- Буданов сподівається, що Європа уникне прямої загрози та потенційного конфлікту з Росією.
Європа не готувалася до війни проти РФ — Буданов
Відповідаючи на запитання, чому так сталося, Буданов зазначив, що це хибне уявлення безпеки.
Очільник ГУР МОУ висловив сподівання, що справа не дійде до прямої, як-то кажуть, навали варварів.
Але якби це сьогодні сталося з якихось причин — результат був би просто очевидний.
Він висловив думку, що спершу закінчаться активні бойові дії в Україні, а тоді Росія може розширювати напрямки своїх наступальних дій.
Відповідаючи на запитання, скільки років у Європи є для підготовки, Буданов припустив, що за планами наразі є час до 2030 року.
Але терміни вони (росіяни — ред.) зараз зменшують, скорочують.
