Абсолютно ніхто у Європі не готувався до війни проти РФ на своїй території — Буданов

Європа серйозно не готувалася до війни на своїй території, тоді як Росія - готувалася. Про це каже начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Європа не готувалася до війни проти РФ — Буданов

Європа серйозно не готувалася до війни на своїй території. Ніхто в Європі не готувався до війни на території Європи. Причому серйозної війни. Абсолютно ніхто. Росія готувалася, Європа — ні, — наголосив очільник ГУР.

Відповідаючи на запитання, чому так сталося, Буданов зазначив, що це хибне уявлення безпеки.

Знаєте, так завжди було. Всі імперії, які розквітали, завжди думали, що вони найсильніші, найпотужніші. Це так і здавалося. І всіх їх об'єднує тільки одна річ — вони перестали існувати перед загрозою навали варварів. І варвари завжди перемагали. Тому що сите життя заводить у паралельну реальність. Це те саме, що зараз відбулося з Європою. Кирило Буданов Начальник ГУР

Очільник ГУР МОУ висловив сподівання, що справа не дійде до прямої, як-то кажуть, навали варварів.

Але якби це сьогодні сталося з якихось причин — результат був би просто очевидний.

Він висловив думку, що спершу закінчаться активні бойові дії в Україні, а тоді Росія може розширювати напрямки своїх наступальних дій.

І я базуюсь, як мінімум, на тій інформації, якою володію. До завершення тут — нічого там не буде.

Відповідаючи на запитання, скільки років у Європи є для підготовки, Буданов припустив, що за планами наразі є час до 2030 року.