Буданов прибыл к спецназовцам ГУР на Запорожское направление фронта — видео

В рамках работы в секторе Запорожского фронта начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов прибыл на передовые позиции к бойцам Спецподразделения Тимура.
Главные тезисы
- Начальник ГУР Кирилл Буданов прибыл на Запорожское направление фронта к воинам "Спецподразделения Тимура".
- Руководитель спецслужбы проверил, в каких условиях работают бойцы на земле, отметил разведчиков наградами за профессионализм и смелость.
Буданов посетил боевые позиции вместе со спецназовцами ГУР
Находясь в месте выполнения боевых задач, Кирилл Буданов пообщался с солдатами и офицерами ГУР, которые непосредственно обнаруживают и уничтожают российских окупантов и вражескую технику.
Прибытие генерал-лейтенанта Кирилла Буданова на позиции стало полной неожиданностью для спецназовцев ГУР ― памятный и важный для каждого воина эпизод укрепил боевую закалку для новых достижений во время вооруженной борьбы за свободу Украины.
