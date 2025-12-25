Буданов прибыл к спецназовцам ГУР на Запорожское направление фронта — видео

В рамках работы в секторе Запорожского фронта начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов прибыл на передовые позиции к бойцам Спецподразделения Тимура.

Буданов посетил боевые позиции вместе со спецназовцами ГУР

Находясь в месте выполнения боевых задач, Кирилл Буданов пообщался с солдатами и офицерами ГУР, которые непосредственно обнаруживают и уничтожают российских окупантов и вражескую технику.

Руководитель спецслужбы проверил, в каких условиях работают бойцы на земле, отметил разведчиков наградами за профессионализм и смелость. Поделиться

Прибытие генерал-лейтенанта Кирилла Буданова на позиции стало полной неожиданностью для спецназовцев ГУР ― памятный и важный для каждого воина эпизод укрепил боевую закалку для новых достижений во время вооруженной борьбы за свободу Украины.