Буданов раскрыл количество мобилизованных в армию РФ в 2025 году

Мобилизационный план России на 2025 год был набрать 403 тысяч человек – этого количества там достигли в начале декабря. Таким образом, россияне в 2025 году перевыполнят план набора людей в армию.
Главные тезисы
- В начале декабря Россия достигла плана набора 403 тысяч человек в армию на 2025 год.
- Контрактники являются основным источником пополнения российской армии, помогая превысить планы мобилизации.
- На 2026 год планируется набрать 409 тысяч человек в российскую армию, по прогнозам начальника ГУР Минобороны Украины.
Россия выполнила план мобилизации на 2025 год — Буданов
Об этом отметил Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины.
Он рассказал, что основной источник пополнения российской армии — контрактники.
По словам генерала Буданова, на 2026 год мобилизационный план россиян — набрать 409 тысяч человек. На вопрос, сталкиваются ли у России с проблемами в процессе набора людей на войну, Кирилл Буданов ответил:
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-