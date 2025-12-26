Буданов раскрыл количество мобилизованных в армию РФ в 2025 году
Украина
Буданов раскрыл количество мобилизованных в армию РФ в 2025 году

Буданов
Источник:  Суспільне

Мобилизационный план России на 2025 год был набрать 403 тысяч человек – этого количества там достигли в начале декабря. Таким образом, россияне в 2025 году перевыполнят план набора людей в армию.

  • В начале декабря Россия достигла плана набора 403 тысяч человек в армию на 2025 год.
  • Контрактники являются основным источником пополнения российской армии, помогая превысить планы мобилизации.
  • На 2026 год планируется набрать 409 тысяч человек в российскую армию, по прогнозам начальника ГУР Минобороны Украины.

Россия выполнила план мобилизации на 2025 год — Буданов

Об этом отметил Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины.

Он рассказал, что основной источник пополнения российской армии — контрактники.

По словам генерала Буданова, на 2026 год мобилизационный план россиян — набрать 409 тысяч человек. На вопрос, сталкиваются ли у России с проблемами в процессе набора людей на войну, Кирилл Буданов ответил:

Конечно. Поэтому периодически они увеличивают уровень единовременных выплат: он колеблется в зависимости от региона, но это значительные суммы. Так они заманивают людей в армию.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР

