Кирилл Буданов — новый глава Офиса президента Украины

Владимир Зеленский
Буданов возглавит ОПУ вместо Ермака
2 января официально стало известно, что новым главой Офиса президента Украины стал Кирилл Буданов — украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант и Герой Украины.

Главные тезисы

  • Кирилл Буданов получил первое поручение от президента Украины.
  • Он должен его выполнить во взаимодействии с секретарем СНБО.

Буданов возглавит ОПУ вместо Ермака

По словам главы государства Владимира Зеленского, 2 января он провел встречу с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины.

Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис Президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер обратил внимание на то, что именно Кирилл Буданов имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов.

Кроме того, Владимир Зеленский поручил новому руководителю Офиса Президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги.

Что важно знать про Кирилла Буданова:

  • Родился 4 января 1986 в Киеве;

  • Военное образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (2003-2007), факультет аэромобильных войск;

  • Служил в подразделениях специального назначения Главного управления разведки Минобороны;

  • С 2007 года — служба в спецподразделениях ГУР МОУ;

  • В 2018—2020 годах выполнял секретные задачи;

  • 2020 год — стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки;

  • 5 августа 2020 года он был назначен начальником ГУР.

  • Генерал-лейтенантом стал в 2023 году, а Героем Украины был признан в 2024 году.

