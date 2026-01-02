Кирилл Буданов — новый глава Офиса президента Украины

2 января официально стало известно, что новым главой Офиса президента Украины стал Кирилл Буданов — украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант и Герой Украины.

Буданов возглавит ОПУ вместо Ермака

По словам главы государства Владимира Зеленского, 2 января он провел встречу с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины.

Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис Президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер обратил внимание на то, что именно Кирилл Буданов имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов.

Кроме того, Владимир Зеленский поручил новому руководителю Офиса Президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги.

Что важно знать про Кирилла Буданова: