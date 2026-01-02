Кирилл Буданов — новый глава Офиса президента Украины

2 января официально стало известно, что новым главой Офиса президента Украины стал Кирилл Буданов — украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант и Герой Украины.
Главные тезисы
- Кирилл Буданов получил первое поручение от президента Украины.
- Он должен его выполнить во взаимодействии с секретарем СНБО.
Буданов возглавит ОПУ вместо Ермака
По словам главы государства Владимира Зеленского, 2 января он провел встречу с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины.
Украинский лидер обратил внимание на то, что именно Кирилл Буданов имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов.
Кроме того, Владимир Зеленский поручил новому руководителю Офиса Президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги.
Что важно знать про Кирилла Буданова:
Родился 4 января 1986 в Киеве;
Военное образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (2003-2007), факультет аэромобильных войск;
Служил в подразделениях специального назначения Главного управления разведки Минобороны;
С 2007 года — служба в спецподразделениях ГУР МОУ;
В 2018—2020 годах выполнял секретные задачи;
2020 год — стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки;
5 августа 2020 года он был назначен начальником ГУР.
Генерал-лейтенантом стал в 2023 году, а Героем Украины был признан в 2024 году.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-