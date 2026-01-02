ГУР показало процесс "ликвидации" командира РДК Дениса Капустина — видео

Главное управление разведки Украины впервые раскрыло подробности спецоперации, которую провели с целью сохранения жизни командира “Русского добровольческого корпуса” Дениса White Rex Капустина. Чтобы обмануть спецслужбы РФ и выманить у них 500 млн долларов – украинские разведчики сняли видео “ликвидации” лидера РДК.
Главные тезисы
- Команда ГУР решила инсценировать гибель лидера РДК.
- За фейковое видео разведчики получили от россиян колоссальную сумму.
ГУР показало, как снова обмануло Россию
Чтобы убедить российских заказчиков в гибели командира РДК, украинские разведчики решили создать видеозапись работы двух ударных дронов.
На опубликованных кадрах видно, как первый беспилотник влетел в микроавтобус, в котором находился Денис Капустин, а второй снял "последствия удара" — горящий автомобиль.
Чтобы больше узнать о позиции, идеологии и пути сопротивления Дениса "WhiteRex" Капустина и его воинов — смотрите документальный фильм Online.UA о Русском добровольческом корпусе:
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-