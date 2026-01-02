ГУР показало процесс "ликвидации" командира РДК Дениса Капустина — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР показало процесс "ликвидации" командира РДК Дениса Капустина — видео

ГУР
Капустин и Фортуна
Read in English
Читати українською

Главное управление разведки Украины впервые раскрыло подробности спецоперации, которую провели с целью сохранения жизни командира “Русского добровольческого корпуса” Дениса White Rex Капустина. Чтобы обмануть спецслужбы РФ и выманить у них 500 млн долларов – украинские разведчики сняли видео “ликвидации” лидера РДК.

Главные тезисы

  • Команда ГУР решила инсценировать гибель лидера РДК.
  • За фейковое видео разведчики получили от россиян колоссальную сумму.

ГУР показало, как снова обмануло Россию

Для сохранения жизни командира "Русского добровольческого корпуса" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины и разоблачения вражеской агентурной сети, военные разведчики провели сложную многоэтапную спецоперацию, во время которой была инсценирована его гибель, — сказано в заявлении ГУР.

Чтобы убедить российских заказчиков в гибели командира РДК, украинские разведчики решили создать видеозапись работы двух ударных дронов.

На опубликованных кадрах видно, как первый беспилотник влетел в микроавтобус, в котором находился Денис Капустин, а второй снял "последствия удара" — горящий автомобиль.

Заказчики преступления в российских спецслужбах в предоставленное видео поверили и оплатили украинским разведчикам заказ — полмиллиона долларов, которые существенно усилят боевые способности спецназовцев ГУР.

Чтобы больше узнать о позиции, идеологии и пути сопротивления Дениса "WhiteRex" Капустина и его воинов — смотрите документальный фильм Online.UA о Русском добровольческом корпусе:

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Документальный фильм Online.UA о РДК "Бледной моли — конец" покажут в эфире Национального телемарафона
Никитин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
РДК призывает российскую оппозицию и общественность отстранить режим Путина
Пора уничтожить режим Путина
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Командир РДК Капустин жив — как ГУР обмануло спецслужбы РФ
ГУР
Капустин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?