Главное управление разведки Украины впервые раскрыло подробности спецоперации, которую провели с целью сохранения жизни командира “Русского добровольческого корпуса” Дениса White Rex Капустина. Чтобы обмануть спецслужбы РФ и выманить у них 500 млн долларов – украинские разведчики сняли видео “ликвидации” лидера РДК.

ГУР показало, как снова обмануло Россию

Для сохранения жизни командира "Русского добровольческого корпуса" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины и разоблачения вражеской агентурной сети, военные разведчики провели сложную многоэтапную спецоперацию, во время которой была инсценирована его гибель, — сказано в заявлении ГУР. Поделиться

Чтобы убедить российских заказчиков в гибели командира РДК, украинские разведчики решили создать видеозапись работы двух ударных дронов.

На опубликованных кадрах видно, как первый беспилотник влетел в микроавтобус, в котором находился Денис Капустин, а второй снял "последствия удара" — горящий автомобиль.

Заказчики преступления в российских спецслужбах в предоставленное видео поверили и оплатили украинским разведчикам заказ — полмиллиона долларов, которые существенно усилят боевые способности спецназовцев ГУР. Поделиться