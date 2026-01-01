Командир РДК Капустин жив — как ГУР обмануло спецслужбы РФ

"С возвращением!" ― Кирилл Буданов поздравил командира РДК Дениса Капустина и команду ГУР, которая обманула спецслужбы России.
Главные тезисы
- ГУР совершило успешную операцию, спасая командира РДК Капустина от спецслужб России.
- Благодаря комплексной спецоперации удалось раскрыть заказчиков покушения на командира их связь с российскими спецслужбами.
- Убийство Дениса Капустина заказали спецслужбы России, выделив на реализацию полмиллиона долларов.
"Убийство" Капустина: как ГУР пошило в дураки спецслужбы РФ
Убийство Дениса Капустина, командира подразделения "Русский Добровольческий Корпус", воюющего против Москвы в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, заказали спецслужбы государства-агрессора России и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов.
Об этом во время доклада начальнику ГУР МО Украины генерал-лейтенанту Кириллу Буданову сообщил командир "Спецподразделения Тимура".
Кирилл Буданов поздравил командира РДК Дениса Капустина, также приобщившегося к докладу через видеосвязь.
Командир РДК Денис Капустин с позывным White Rex отрапортовал о готовности продолжить выполнение боевых и специальных задач во главе подразделения.
Временное мое отсутствие не отразилось на качестве и успехе реализации боевых задач. Готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделением РДК.
Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов поблагодарил Тимура и команду военных разведчиков за успешное и отличное выполнение спецоперации.
