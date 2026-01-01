Командир РДК Капустин жив — как ГУР обмануло спецслужбы РФ
Командир РДК Капустин жив — как ГУР обмануло спецслужбы РФ

"С возвращением!" ― Кирилл Буданов поздравил командира РДК Дениса Капустина и команду ГУР, которая обманула спецслужбы России.

Главные тезисы

  • ГУР совершило успешную операцию, спасая командира РДК Капустина от спецслужб России.
  • Благодаря комплексной спецоперации удалось раскрыть заказчиков покушения на командира их связь с российскими спецслужбами.
  • Убийство Дениса Капустина заказали спецслужбы России, выделив на реализацию полмиллиона долларов.

"Убийство" Капустина: как ГУР пошило в дураки спецслужбы РФ

Убийство Дениса Капустина, командира подразделения "Русский Добровольческий Корпус", воюющего против Москвы в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, заказали спецслужбы государства-агрессора России и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов.

В результате продолжавшейся более месяца комплексной спецоперации ГУР МО Украины сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина, которого нелегитимный президент РФ Владимир Путин считает личным врагом, а также установлен круг лиц ― заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей.

Об этом во время доклада начальнику ГУР МО Украины генерал-лейтенанту Кириллу Буданову сообщил командир "Спецподразделения Тимура".

Нашей стороной также была получена соответствующая сумма денежных средств, выделенная российскими спецслужбами для реализации данного преступления. На данный момент командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач.

Кирилл Буданов поздравил командира РДК Дениса Капустина, также приобщившегося к докладу через видеосвязь.

Прежде всего, пан Денис, поздравляю Вас с возвращением к жизни. Это всегда приятно. Я рад, что средства, полученные по заказу Вашей ликвидации, пошли на помощь нашей борьбе. Желаю нам всем и Вам лично удачи.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР

Командир РДК Денис Капустин с позывным White Rex отрапортовал о готовности продолжить выполнение боевых и специальных задач во главе подразделения.

Временное мое отсутствие не отразилось на качестве и успехе реализации боевых задач. Готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделением РДК.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов поблагодарил Тимура и команду военных разведчиков за успешное и отличное выполнение спецоперации.

