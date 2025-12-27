На фронте героически погиб командир РДК Денис "WhiteRex" Капустин

Утром 27 декабря Русский добровольческий корпус (РДК) сообщил о гибели на поле боя своего командира Дениса "WhiteRex" Капустина. Это произошло во время выполнения боевого задания в Запорожском направлении.

Денис "WhiteRex" Капустин отдал свою жизнь за Украину

Сегодня ночью на Запорожском направлении фронта, во время выполнения боевого задания, героически погиб наш командир — Денис "WhiteRex" Капустин. По предварительным данным — прилет FPV-дрона, — сказано в официальном заявлении Русского добровольческого корпуса.

Кроме того, указано, что все остальные подробности будут объявлены позже — устанавливаются детали происшествия.

Мы обязательно отомстим, Денис. Твое дело живет, — подчеркнули бойцы РДК.

Что важно понимать, именно Денис “WhiteRex” Капустин в 2022 году основал в Украине Русский добровольческий корпус.

РДК объединяет граждан РФ, которые воюют на стороне Украины и много лет дают отпор российским оккупантам непосредственно на поле боя.

В марте 2023 года Денис "WhiteRex" Капустин вместе с другими воинами РДК провел рейд в Брянской области, а в мае они прорвались в Белгородскую область, совместно с Легионом "Свобода России". (ЛРС).