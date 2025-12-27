На фронте героически погиб командир РДК Денис "WhiteRex" Капустин

Утром 27 декабря Русский добровольческий корпус (РДК) сообщил о гибели на поле боя своего командира Дениса "WhiteRex" Капустина. Это произошло во время выполнения боевого задания в Запорожском направлении.
Главные тезисы
- Денис “WhiteRex” Капустин погиб на 42 году жизни, уничтожая на фронте российских захватчиков.
- РДК публично пообещал отомстить врагу за гибель своего основателя и лидера.
Денис "WhiteRex" Капустин отдал свою жизнь за Украину
Кроме того, указано, что все остальные подробности будут объявлены позже — устанавливаются детали происшествия.
Что важно понимать, именно Денис “WhiteRex” Капустин в 2022 году основал в Украине Русский добровольческий корпус.
РДК объединяет граждан РФ, которые воюют на стороне Украины и много лет дают отпор российским оккупантам непосредственно на поле боя.
В марте 2023 года Денис "WhiteRex" Капустин вместе с другими воинами РДК провел рейд в Брянской области, а в мае они прорвались в Белгородскую область, совместно с Легионом "Свобода России". (ЛРС).
Чтобы больше узнать о позиции, идеологии и пути сопротивления Дениса "WhiteRex" Капустина и его воинов — смотрите документальный фильм Online.UA о Русском добровольческом корпусе:
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-