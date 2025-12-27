На фронті героїчно загинув командир РДК Денис "WhiteRex" Капустін

Вранці 27 грудня Російський добровольчий корпус (РДК) повідомив про загибель на полі бою свого командира Дениса "WhiteRex" Капустіна. Це сталося під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Денис "WhiteRex" Капустін віддав своє життя за Україну

Сьогодні вночі на Запорізькому напрямку фронту, під час виконання бойового завдання, героїчно загинув наш командир — Денис “WhiteRex” Капустін. За попередніми даними — приліт FPV-дрону, — йдеться в офіційній заяві Російського добровольчого корпусу. Поширити

Окрім того, вказано, що всі інші подробиці будуть оголошені згодом — наразі встановлюються деталі події.

Ми обов'язково помстимося Денисе. Твоя справа живе, — наголосили бійці РДК. Поширити

Що важливо розуміти, саме Денис "WhiteRex" Капустін у 2022 році заснував в Україні Російський добровольчий корпус.

РДК об'єднує громадян РФ, які воюють на боці Україні та уже багато років дають відсіч російським окупантам безпосередньо на полі бою.

У березні 2023 року Денис "WhiteRex" Капустін разом із іншими воїнами РДК провів рейд у Брянській області, а у травні вони прорвалися до Бєлгородської області, — спільно з Легіоном “Свобода Росії”. (ЛРС).