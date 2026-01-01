Командир РДК Капустін живий — як ГУР пошило у дурні спецслужби РФ

“З поверненням!” ― Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна та команду ГУР, яка обдурила спецслужби Росії.
Головні тези:
- ГУР здійснив успішну операцію, що дозволила врятувати командира РДК від спецслужб Росії.
- Збережено життя командира Капустіна та розкрито замовників замаху на нього з боку російських спецслужб.
“Вбивство” Капустіна: як ГУР пошило у дурні спецслужби РФ
Убивство Дениса Капустіна, командира підрозділу “Російський Добровольчий Корпус”, який воює проти Москви у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України, замовили спецслужби держави-агресора Росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.
Про це під час доповіді начальнику ГУР МО України генерал-лейтенанту Кирилу Буданову повідомив командир “Спецпідрозділу Тимура”.
Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна, який також долучився до доповіді через відеозв’язок.
Командир РДК Денис Капустін з позивним White Rex відрапортував про готовність продовжити виконання бойових та спеціальних завдань на чолі підрозділу.
Тимчасова моя відсутність не вплинула на якість та успіх реалізації бойових завдань. Готовий висуватися в район виконання та продовжувати командувати підрозділом РДК
Начальник ГУР МО України Кирило Буданов подякував Тимуру та команді воєнних розвідників за успішне й чудове виконання спецоперації.
