Командир РДК Капустін живий — як ГУР пошило у дурні спецслужби РФ
Командир РДК Капустін живий — як ГУР пошило у дурні спецслужби РФ

ГУР
Капустін
Read in English

“З поверненням!” ― Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна та команду ГУР, яка обдурила спецслужби Росії.

Головні тези:

  • ГУР здійснив успішну операцію, що дозволила врятувати командира РДК від спецслужб Росії.
  • Збережено життя командира Капустіна та розкрито замовників замаху на нього з боку російських спецслужб.

“Вбивство” Капустіна: як ГУР пошило у дурні спецслужби РФ

Убивство Дениса Капустіна, командира підрозділу “Російський Добровольчий Корпус”, який воює проти Москви у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України, замовили спецслужби держави-агресора Росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.

У результаті комплексної спецоперації ГУР МО України, яка тривала понад місяць, збережено життя командира РДК Дениса Капустіна, якого нелегітимний президент РФ Володимир Путін вважає особистим ворогом, а також встановлено коло осіб ― замовників злочину у російських спецслужбах та виконавців.

Про це під час доповіді начальнику ГУР МО України генерал-лейтенанту Кирилу Буданову повідомив командир “Спецпідрозділу Тимура”.

Нашою стороною також була отримана відповідна сума коштів, виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз, командир РДК знаходиться на території України та готується продовжити виконання поставлених завдань.

Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна, який також долучився до доповіді через відеозв’язок.

Перш за все, пане Денисе, вітаю Вас із поверненням до життя. Це завжди приємно. Я радий, що кошти, отримані за замовлення Вашої ліквідації пішли на допомогу нашій боротьбі. Бажаю нам всім і Вам особисто успіхів.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР

Командир РДК Денис Капустін з позивним White Rex відрапортував про готовність продовжити виконання бойових та спеціальних завдань на чолі підрозділу.

Тимчасова моя відсутність не вплинула на якість та успіх реалізації бойових завдань. Готовий висуватися в район виконання та продовжувати командувати підрозділом РДК

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов подякував Тимуру та команді воєнних розвідників за успішне й чудове виконання спецоперації.

