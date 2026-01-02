ГУР показало процес "ліквідації" командира РДК Дениса Капустіна — відео

Головне управління розвідки України уперше розкрило подробиці спецоперації, яку провели з метою збереження життя командира “Російського добровольчого корпусу” Дениса White Rex Капустіна. Щоб обдурити спецслужби РФ та виманити у них 500 млн дол - українські розвідники зняли відео “ліквідації” лідера РДК.

ГУР показало, як знову обдурило Росію

Для збереження життя командира “Російського добровольчого корпусу” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України та викриття ворожої агентурної мережі, воєнні розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію, під час якої було інсценовано його загибель, — йдеться в заяві ГУР. Поширити

Щоб переконати російських замовників у загибелі командира РДК українські розвідники вирішили створити відеозапис роботи двох ударних дронів.

На опублікованих кадрах видно, як перший безпілотник влетів в мікроавтобус, в якому знаходився Денис Капустін, а другий зафільмував “наслідки удару” — палаючу автівку.

Замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили та оплатили українським розвідникам “замовлення” — пів мільйона доларів, які суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців ГУР. Поширити