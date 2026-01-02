ГУР показало процес "ліквідації" командира РДК Дениса Капустіна — відео

Головне управління розвідки України уперше розкрило подробиці спецоперації, яку провели з метою збереження життя командира “Російського добровольчого корпусу” Дениса White Rex Капустіна. Щоб обдурити спецслужби РФ та виманити у них 500 млн дол - українські розвідники зняли відео “ліквідації” лідера РДК.
Головні тези:
- Команда ГУР вирішила інсценувати загибель лідера РДК.
- За фейкове відео розвідники отримали від росіян колосальну суму.
ГУР показало, як знову обдурило Росію
Щоб переконати російських замовників у загибелі командира РДК українські розвідники вирішили створити відеозапис роботи двох ударних дронів.
На опублікованих кадрах видно, як перший безпілотник влетів в мікроавтобус, в якому знаходився Денис Капустін, а другий зафільмував “наслідки удару” — палаючу автівку.
Щоб більше дізнатися про позицію, ідеологію та шлях опору Дениса "WhiteRex" Капустіна та його воїнів — дивіться документальну стрічку Online.UA про Російський добровольчий корпус:
