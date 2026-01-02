"Створили монстра". На фронті почалася ера роботів-убивць
Роботи-убивці - надпотужна, однак небезпечна зброя
Read in English
Джерело:  The New York Times

Видання The New York Times поспілкувалося з українськими воїнами та розробниками й дійшло висновку, що протягом 2025 року російсько-українська війна спровокувала дійсно моторошні трансформації на полі бою, які можуть призвести до вкрай неочікуваних наслідків. Насамперед йдеться про початок домінування на фронті роботів-убивць.

Головні тези:

  • Поява дронів Bumblebee на фронті стала справжнім шоком для російської армії.
  • Автономні дрони здатні самостійно розпізнавати ворожі цілі та завдавати удари, однак вони становлять серйозну загрозу для цивільних.

Роботи-убивці — надпотужна, однак небезпечна зброя

Справжнім шоком для російської армії стала поява на фронті дронів Bumblebee, які почали активно використовувати Сили оборони України.

Ворог описував Bumblebee як “загадковий дрон із чипсетами і материнською платою найвищої якості, що відповідає рівню провідних світових виробників мікроелектроніки".

Ба більше, російські фахівці дійшли висновку, що ця новітня технологія продемонструє свою ефективність у майбутньому, а сфера її застосування "продовжуватиме розширюватися".

Безпілотники Bumblebee рідко літають поодинці. Україна перетворилася на полігон для випробувань із бойовою стрільбою, де виробники зброї, уряди, венчурні капіталісти, передові підрозділи, а також програмісти та інженери з усього Заходу співпрацюють для створення зброї.

Ба більше, на новий рівень вийшли розробка та використання автономних дронів.

Фактично вони самостійно здійснюють зліт, зависають у повітрі, долітають до потрібних ворожих локацій, розпізнають російські цілі, а також завдають фінального удару.

Головна проблема полягає в тому, що навіть “разюче точна” зброя, до прикладу, ракети з GPS-наведенням або бомби з лазерним наведенням, часто влучають не в ті цілі, вбиваючи невинних людей.

Де-факто йдеться про те, що напівавтономні дрони суттєво погіршують цю ситуацію.

Я думаю, ми створили монстра… І я не впевнений, куди він приведе, — зізнався журналістам фізик Назар Бігун, який пише програмне забезпечення для нанесення ударів по ворожих цілях.

