Видання The New York Times поспілкувалося з українськими воїнами та розробниками й дійшло висновку, що протягом 2025 року російсько-українська війна спровокувала дійсно моторошні трансформації на полі бою, які можуть призвести до вкрай неочікуваних наслідків. Насамперед йдеться про початок домінування на фронті роботів-убивць.

Роботи-убивці — надпотужна, однак небезпечна зброя

Справжнім шоком для російської армії стала поява на фронті дронів Bumblebee, які почали активно використовувати Сили оборони України.

Ворог описував Bumblebee як “загадковий дрон із чипсетами і материнською платою найвищої якості, що відповідає рівню провідних світових виробників мікроелектроніки".

Ба більше, російські фахівці дійшли висновку, що ця новітня технологія продемонструє свою ефективність у майбутньому, а сфера її застосування "продовжуватиме розширюватися".

Безпілотники Bumblebee рідко літають поодинці. Україна перетворилася на полігон для випробувань із бойовою стрільбою, де виробники зброї, уряди, венчурні капіталісти, передові підрозділи, а також програмісти та інженери з усього Заходу співпрацюють для створення зброї. Поширити

Ба більше, на новий рівень вийшли розробка та використання автономних дронів.

Фактично вони самостійно здійснюють зліт, зависають у повітрі, долітають до потрібних ворожих локацій, розпізнають російські цілі, а також завдають фінального удару.

Головна проблема полягає в тому, що навіть “разюче точна” зброя, до прикладу, ракети з GPS-наведенням або бомби з лазерним наведенням, часто влучають не в ті цілі, вбиваючи невинних людей.

Де-факто йдеться про те, що напівавтономні дрони суттєво погіршують цю ситуацію.