Дата публікації

Томіо Окамура вимагає кинути Україну напризволяще
Read in English
Джерело:  online.ua

Спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура виступив із серією нових скандальних заяв про Україну та адміністрацію президента Володимира Зеленського. Він вкотре цинічно зажадав зупинити надання зброї та допомоги ЗСУ.

Головні тези:

  • Томіо Окамура закликав країну відмовитися від підтримки України, поки не почалася Третя світова.
  • Спікер критикує західні компанії та уряди за надання неефективної зброї ЗСУ.

Томіо Окамура вимагає кинути Україну напризволяще

Як повідомляє видання Ceske Noviny, з новими цинічними заявами стосовно російсько-української війни він виступив під час новорічного привітання.

Посадовець почав стверджувати, що влада Чехії, мовляв, більше не має права використовувати гроші, що належать чеським пенсіонерам, інвалідам та сім'ям з дітьми, для купівлі зброї та відправлення її “для продовження абсолютно безглуздої війни”.

На цьому тлі Томіо Окамура закликав свою країну відмовитися від європейського курсу підтримки України, бо він нібито веде до Третьої світової війни.

Я розумію, що для Заходу добре, коли ми платимо західним збройовим компаніям за неефективну зброю, якій росіяни навіть не дадуть доїхати до фронту

Томіо Окамура

Томіо Окамура

Речник парламенту Чехії

Під шквал критики з боку спікера вкотре потрав український лідер Володимир Зеленський разом зі своєї командою.

Їх Окамура цинічно звинуватив у розкраданні фінансової допомоги, яку Захід виділяє для ЗСУ:

Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен отримує щось від цього бізнесу. Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота.

Дата публікації
Дата публікації
Дата публікації
