Іран охопили масові протести — що відбувається

В Ірані, який є багаторічним поплічником Росії у війні проти України, останні кілька днів поспіль не вщухають масові протести. Люди виходять на вулиці міст через масштабну економічну кризу, що охопила країну.

Головні тези:

  • Станом на сьогодні інфляція в Ірані перевищує 40%.
  • Силовики застосовують проти людей сльозогінний газ, почалися масові затримання. 

Протести в Ірані — останні подробиці та відео

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на вулиці Тегерана та інших міст країни виходять базарні торговці, власники магазинів, а також студенти.

Учасники протестів масово закривають крамниці та вимагають від офіційного Тегерану рішучих рішень на тлі обвалу іранського ріалу й невпинного росту цін.

Що важливо розуміти, курс ріалу сягнув рекордного мінімуму, інфляція перевищує 40%, а ціни на продукти та імпортні товари різко зросли.

Влада відповіла силовими діями: силовики застосовують сльозогінний газ, відбуваються масові затримання. За даними різних правозахисних груп та медіа, загинули від 3 до 5 людей, ще близько 20 отримали поранення.

З офіційною заявою з цього приводу вже виступив президент Ірану Масуд Пезешкіан.

Він почав стверджувати, що готовий до діалогу з народом, а також на тлі масових протестів визнав економічні проблеми.

Попри це, паралельно режим посилює тиск на людей, які не побоялися висловити свою незгоду з діями влади.

