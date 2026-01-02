Іран охопили масові протести — що відбувається

В Ірані, який є багаторічним поплічником Росії у війні проти України, останні кілька днів поспіль не вщухають масові протести. Люди виходять на вулиці міст через масштабну економічну кризу, що охопила країну.
Головні тези:
- Станом на сьогодні інфляція в Ірані перевищує 40%.
- Силовики застосовують проти людей сльозогінний газ, почалися масові затримання.
Протести в Ірані — останні подробиці та відео
Як повідомляють місцеві ЗМІ, на вулиці Тегерана та інших міст країни виходять базарні торговці, власники магазинів, а також студенти.
Учасники протестів масово закривають крамниці та вимагають від офіційного Тегерану рішучих рішень на тлі обвалу іранського ріалу й невпинного росту цін.
Що важливо розуміти, курс ріалу сягнув рекордного мінімуму, інфляція перевищує 40%, а ціни на продукти та імпортні товари різко зросли.
З офіційною заявою з цього приводу вже виступив президент Ірану Масуд Пезешкіан.
Він почав стверджувати, що готовий до діалогу з народом, а також на тлі масових протестів визнав економічні проблеми.
Попри це, паралельно режим посилює тиск на людей, які не побоялися висловити свою незгоду з діями влади.
