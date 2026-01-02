Иран охватили массовые протесты — что происходит
Иран охватили массовые протесты — что происходит

Протесты в Иране - последние подробности и видео
В Иране, который является многолетним соратником России в войне против Украины, последние несколько дней не утихают массовые протесты. Люди выходят на улицы городов из-за масштабного экономического кризиса, охватившего страну.

Главные тезисы

  • По состоянию на сегодня инфляция в Иране превышает 40%.
  • Силовики применяют против людей слезоточивый газ, начались массовые задержания.

Протесты в Иране — последние подробности и видео

Как сообщают местные СМИ, на улицы Тегерана и других городов страны выходят рыночные торговцы, владельцы магазинов, а также студенты.

Участники протестов массово закрывают магазины и требуют от официального Тегерана решительных решений на фоне обрушения иранского риала и постоянного роста цен.

Что важно понимать, курс риала достиг рекордного минимума, инфляция превышает 40%, а цены на продукты и импортные товары резко выросли.

Власти ответили силовыми действиями: силовики применяют слезоточивый газ, происходят массовые задержания. По данным разных правозащитных групп и медиа, погибли от 3 до 5 человек, еще около 20 получили ранения.

С официальным заявлением по этому поводу уже выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Он начал утверждать, что готов к диалогу с народом, а также на фоне массовых протестов признал экономические проблемы.

Несмотря на это, параллельно режим усиливает давление на людей, не побоявшихся выразить свое несогласие с действиями властей.

Как вам такое?

