DeepState підрахував площу України, яку РФ окупувала в 2025 році
Україна
DeepState підрахував площу України, яку РФ окупувала в 2025 році

Просування РФ на полі бою залишається мізерним
Джерело:  DeepState

Після детальних підрахунків аналітичний проєкт DeepState дійшов висновку, що протягом минулого року Росія змогла захопити 4336 квадратних кілометрів української території.

Головні тези:

  • 2025-й був дійсно складним для Сил Оборони України.
  • Загалом Росія захопила 116 165 кв км України. 

Просування РФ на полі бою залишається мізерним

Як зазначають аналітики, йдеться про близько 0.72% від усієї території України.

Що важливо розуміти, загалом з 1 січня 2023 по 1 січня 2026 року приріст окупованої території склав 7463 кв. км або ж 1.28% від усієї території.

У порівнянні з попередніми роками, 2025-й був дійсно складним для Сил Оборони України, — наголошує команда DeepState.

У розрізі областей ситуація з окупацією наступна:

  • Дніпропетровська — 0.6% (за останній рік +0.6)

  • Сумська — 1.0% (+1)

  • Харківська — 4.7% (+1.3)

  • Херсонська — 72% (-)

  • Запорізька — 74.8% (+2.1)

  • Донецька — 78.1% (+10.6)

  • Луганська — 99.6% (+0.6)

Якщо порівнювати з першим роком повномасштабної війни, то ситуація змінилася наступним чином:

  • Дніпропетровська — було 0%, стало 0.6%

  • Сумська — було 0%, стало 1%

  • Харківська — було 1.9%, стало 4.7%

  • Херсонська — нічого не змінилося

  • Запорізька — було 72.8%, стало 74.8%

  • Донецька — було 56.7%, стало 78.1%

  • Луганська — було 97.9%, стало 99.6%

Загалом Росія захопила 116 165 кв км України. Що важливо розуміти, йдеться про 19.25% від усієї території, або кожен 5-й кв км.

Крим без змін на 100% окупований. А відсоток окупованої на Кінбурнській косі Миколаївської області ролі не грає у цифрах, — наголошують аналітики.

