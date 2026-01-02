DeepState підрахував площу України, яку РФ окупувала в 2025 році

Після детальних підрахунків аналітичний проєкт DeepState дійшов висновку, що протягом минулого року Росія змогла захопити 4336 квадратних кілометрів української території.

Просування РФ на полі бою залишається мізерним

Як зазначають аналітики, йдеться про близько 0.72% від усієї території України.

Що важливо розуміти, загалом з 1 січня 2023 по 1 січня 2026 року приріст окупованої території склав 7463 кв. км або ж 1.28% від усієї території.

У порівнянні з попередніми роками, 2025-й був дійсно складним для Сил Оборони України, — наголошує команда DeepState.

У розрізі областей ситуація з окупацією наступна:

Дніпропетровська — 0.6% (за останній рік +0.6)

Сумська — 1.0% (+1)

Харківська — 4.7% (+1.3)

Херсонська — 72% (-)

Запорізька — 74.8% (+2.1)

Донецька — 78.1% (+10.6)

Луганська — 99.6% (+0.6)

Якщо порівнювати з першим роком повномасштабної війни, то ситуація змінилася наступним чином:

Дніпропетровська — було 0%, стало 0.6%

Сумська — було 0%, стало 1%

Харківська — було 1.9%, стало 4.7%

Херсонська — нічого не змінилося

Запорізька — було 72.8%, стало 74.8%

Донецька — було 56.7%, стало 78.1%

Луганська — було 97.9%, стало 99.6%

Загалом Росія захопила 116 165 кв км України. Що важливо розуміти, йдеться про 19.25% від усієї території, або кожен 5-й кв км.