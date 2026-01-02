DeepState підрахував площу України, яку РФ окупувала в 2025 році

Після детальних підрахунків аналітичний проєкт DeepState дійшов висновку, що протягом минулого року Росія змогла захопити 4336 квадратних кілометрів української території.
Головні тези:
- 2025-й був дійсно складним для Сил Оборони України.
- Загалом Росія захопила 116 165 кв км України.
Просування РФ на полі бою залишається мізерним
Як зазначають аналітики, йдеться про близько 0.72% від усієї території України.
Що важливо розуміти, загалом з 1 січня 2023 по 1 січня 2026 року приріст окупованої території склав 7463 кв. км або ж 1.28% від усієї території.
У розрізі областей ситуація з окупацією наступна:
Дніпропетровська — 0.6% (за останній рік +0.6)
Сумська — 1.0% (+1)
Харківська — 4.7% (+1.3)
Херсонська — 72% (-)
Запорізька — 74.8% (+2.1)
Донецька — 78.1% (+10.6)
Луганська — 99.6% (+0.6)
Якщо порівнювати з першим роком повномасштабної війни, то ситуація змінилася наступним чином:
Дніпропетровська — було 0%, стало 0.6%
Сумська — було 0%, стало 1%
Харківська — було 1.9%, стало 4.7%
Херсонська — нічого не змінилося
Запорізька — було 72.8%, стало 74.8%
Донецька — було 56.7%, стало 78.1%
Луганська — було 97.9%, стало 99.6%
Загалом Росія захопила 116 165 кв км України. Що важливо розуміти, йдеться про 19.25% від усієї території, або кожен 5-й кв км.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-