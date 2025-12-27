Україна ще на 2 місяці заблокувала експорт російського бензину та дизелю

Інформаційна агенція Bloomberg звертає увагу на те, що країна-агресорка Росія продовжила тимчасову заборону на експорт своїх бензину й дизеля до кінця лютого 2026 року. Це сталося на тлі регулярних українських атак.

Україна продовжує добивати економіку Росії

Влада країни-агресорки РФ ухвалила рішення, що заборона буде стосуватися усіх експортерів палива, зокрема і його виробників.

Варто звернути увагу на те, що на ідентичний строк російські урядовці продовжили заборону експорту дизельного палива, суднового палива та інших видів газойлю.

Однак також вказано, що це обмеження не поширюється на виробників дизелю.

Згідно з даними журналістів, рішення ухвалене з метою підтримки стабільної ситуації на російському ринку палива.

Що важливо розуміти, офіційна Москва ввела обмеження на експорт палива наприкінці серпня 2025 року.

Це сталося на тлі того, що Україна посилила атаки дронів на ворожі НПЗ та порти від Чорного моря до Балтійського узбережжя.