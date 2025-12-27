Зеленський заявив про значний прогрес у переговорах зі США

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, зустрічі української та американської переговорних команд дали можливість США краще зрозуміти “червоні лінії” офіційного Києва у питанні поступок для завершення війни.

Команда Трампа змогла краще зрозуміти позицію України

Як зазначив глава держави, зустрічі його команди з американськими переговірниками — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером — дійсно дали можливість досягти значного прогресу у багатьох питаннях.

Наші зустрічі допомогли їм в розумінні багатьох деталей: і щодо гарантій безпеки (безумовно, юридичної підтримки цих гарантій безпеки), і які нам вони потрібні; щодо ризиків домовленості з "рускімі", бо вони сьогодні можуть бути, а завтра можуть вже не працювати; і щодо того, якщо чесно, який наш народ. Володимир Зеленський Президент України

За словами українського лідера, у "сенситивні питання" — насамперед йдеться про території та контроль над Запорізькою АЕС — команда Дональда Трампа занурена набагато глибше.