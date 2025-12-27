Зеленський заявив про значний прогрес у переговорах зі США

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, зустрічі української та американської переговорних команд дали можливість США краще зрозуміти “червоні лінії” офіційного Києва у питанні поступок для завершення війни.
Головні тези:
- Зеленський підтвердив важливість переговорів з командою Трампа.
- Нові доленосні перемовини відбудуться уже 28 грудня.
Команда Трампа змогла краще зрозуміти позицію України
Як зазначив глава держави, зустрічі його команди з американськими переговірниками — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером — дійсно дали можливість досягти значного прогресу у багатьох питаннях.
За словами українського лідера, у "сенситивні питання" — насамперед йдеться про території та контроль над Запорізькою АЕС — команда Дональда Трампа занурена набагато глибше.
