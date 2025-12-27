Зустріч Зеленського та Трампа — в ЄС почалася паніка

Лідери Європи плекають надію на позитивний результат нових перемовини президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Попри це, європейських союзників також накрила хвиля паніки, адже від очільника Білого дому можна очікувати чого завгодно.

Лідери Європи готуються до найгірших сценаріїв напередодні зустрічі Зеленського та Трампа

Як стверджують анонімні джерела ЗМІ, під час переговорів Зеленського й Трампа, які відбудуться уже 28 грудня, не буде європейських союзників.

Що важливо розуміти, офіційний Київ вже кілька місяців добивався зустрічі на рівні президентів України і США.

Лідери Європи наразі розраховують на позитивний результат, адже вони оцінюють поточну динаміку відносин між командами Зеленського та Трампа як дійсно продуктивну.

Попри це, у ЄС усвідомлюють, що позиція президента США щодо України може різко змінитися у будь-який момент.

На цьому тлі серед деяких європейських союзників Києва панують панічні настрої.

З Трампом немає сценаріїв з низьким рівнем ризику, — заявив журналістам один із посадовців НАТО. Поширити

У США плекають надію, що зустріч українського та американського лідерів буде продуктивною після тижня інтенсивних зусиль з боку команд Зеленського та Трампа.